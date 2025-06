Az új Hófehérkét a mozi után a streamingen is gyűlölik, de nem ő az egyetlen sztár, akit utál az internet

Hollywood híres színészei nem mindig csak rózsacsokrot vagy szerelmeslevelet kapnak a rajongóktól, hanem sokszor halálos fenyegetésig fajuló online szekálásba csomagolt, mérhetetlen gyűlöletet is, és mindezt pusztán egy félresikerült szereplésük miatt. Néha ugyan teljesen ártatlanul csöppennek bele a torzsalkodás tengerébe, míg máskor maguk ellen hívják ki a sorsot. Utóbbiak közé tartozik az új Hófehérke, Rachel Zegler, de rajta kívül akad még nem is egy olyan sztár, akit egyetlen alakítása végett gyűlölt meg az egész internet. Mai cikkünkben őket gyűjtöttük össze.

Az élőszereplős Disney-remake-ek között a Hófehérke nem lesz egyhamar kedvenc, erről pedig Rachel Zegler is tehet (Fotó: JLPPA/Bestimage)

Daisy Ridley mint Rey Skywalker

Ha egy hatalmas rajongói bázissal rendelkező franchise főhőse leszel, akkor fel kell készülnöd arra, hogy az elvárások a csillagos egekig fognak szökni veled szemben. Meglehet, hogy a harmadik Star Wars-trilógia főszereplője, Daisy Ridley felkészült, de a nyomás alatt csakugyan összeroppant. Színészi játékán a logikai bukfencektől hemzsegő forgatókönyvek, illetve a gyenge szövegkönyv sem segített, inkább csak rontott. Az interneten napjainkig gúnyolt Ridley esete egyébként nem egyedüli a Csillagok háborúja világán belül, talán idővel majd vele is vajszívűbbé válnak a rajongók.

Jared Leto mint Morbius

A Rekviem egy álomért, a Harcosok klubja és a Mielőtt meghaltam sztárja egyébként sem tartozik a legkedveltebb hollywoodi arcok közé, ám a 2022-es Morbiusszal még inkább kihívta maga ellen a méretes Marvel-tábor haragját. Ha csak egy dolgot kellene kiemelnünk abból, hogy mi volt a baj a vámpírról szóló képregény-adaptációval, nagy bajban lennénk, hiszen a mozi minden téren elvérzett, az ostor pedig a testét többször is életveszélyesen meggyötrő Letón csattant a legnagyobbat, miután ő töltötte be a központi szerepkört a produkcióban. A színész-énekes máig a leggyatrább Marvel-(anti)hősök között emlegetik a fanatikusok.

A Morbius a Marvel-filmek egyik leggyengébb darabjának számít a mai napig (Fotó: Sony Pictures via Bestimage/NORTHFOTO)

Bella Ramsey mint Ellie

A The Last of Us 2. évada bár többségében pozitív visszajelzéseket kapott, nem véletlenül kap hamarosan folytatást is a sorozat, az HBO sikerszériája kapcsán már az első felvonástól kezdve visszatérő topik az Ellie-t alakító Bella Ramsey megosztó személye. A castingot eleve kétkedve fogadták a fanok, a rajongói aggályok pedig azóta is kitartanak, a második fejezet alatt is sűrűn figurázták ki alakításait TikTokon. Az internetes szekálás és határtalan gyűlölködésnek egyébként meg is lett az eredménye, miután a színész végül arra a döntésre jutott, hogy inkább törli magát a közösségi médiából, mintsem tovább olvasson, hogyan kívánják a halálát számára ismeretlen emberek.