Pat Roach: a kegyetlen pankrátor, aki háromszor is megtámadta Indiana Jonest

"Stanley Kubrick kínálta fel az első filmszerepemet a Mechanikus narancsban, aztán beválogatott a Barry Lyndon című filmjébe is. Egyáltalán nem volt ügynököm, csak miután leforgattam három filmet. Persze akkoriban nem volt ennyi hozzám hasonló hatalmas és ronda pasas a filmiparban, úgyhogy rengeteg munka akadt a számomra" – így emlékezett Pat Roach 2003-ban, egy évvel a halála előtt a kezdetekre, amikor interjút adott az általa a karrierje csúcsának vélt Auf Wiedersehen, Pet című brit tévésorozat negyedik évadának forgatási szünetében. Kétségkívül, az először 1983–1984 között, majd 1986-ban, 2002-ben és végül 2004-ben sugárzott, hét angol építőipari munkás idegen országokban megélt kalandjait bemutató, Franc Roddam által kreált sorozatban Pat Roach végre kiléphetett a brutális erőember szerepköréből.

Pat Roach és Kevin Whately az Auf Wiedersehen, Pet harmadik, 2002-es évadában

Fotó: BBC One

Mert bár az Auf Wiedersehen, Pet-ben alakított Brian "Bomber" Busbridge is brutális fizikumú, medveszerű alak, aki gyakran szerencsejátékra és nőkre költi a pénzét, ahelyett, hogy hazaküldené a családjának, mégis, a hét főszereplő között ez a legtöbbször barátságos és hallgatag férfi a józan ész hangja, akihez a többiek bátran fordulhatnak, ha bajba keverednek. Ráadásul Busbridge figuráját részben magáról Pat Roach-ról mintázták, ugyanis a sorozatban a karakter, amikor nem téglarakással keresi a kenyerét, akkor pankrátorkodik.

Pat Roach: pankrátorból színész

A Birminghamben született és nevelkedett Pat Roach korán érdeklődést mutatott a küzdősportok iránt, először cselgáncsozni kezdett, 23 éves korában, 1960-ban a sportág brit nemzeti bajnoka lett, két évvel később Közép-Anglia fekete öves bajnokainak versenyét is megnyerte. De megélhetést a színpadias, de cseppet sem veszélytelen pankrációban látott.

Pat Roach első, villanásnyi filmszerepe az 1971-es, Stanley Kubrick rendezte Mechanikus narancsban volt: ő alakította a Moloko tejbár egyik kidobóját

Fotó: Warner Bros.

Masszív testfelépítése –198 centiméteres testmagasságra 115 kilós izomkötegek – és a cselgáncsnak köszönhető természetes és látványos "harcmodora" hamar közönségkedvenccé tette az eleinte eleve "Judo" ragadványnévvel a szorítóba álló pankrátort. Aki az egyik amerikai turnén nyerte el Stanley Kubrick tetszését, és bár 1971-től fogva szinte folyamatosan filmezett, pankrátorként is folyamatosan szórakoztatta a közönséget, sőt filmes hírnevét ügyesen kamatoztatta ezen a téren is, miközben az 1986-ban elnyert brit nehézsúlyú cím és az 1990-ben és 1991-ben is megszerzett európai nehézsúlyú bajnoki övek segítették abban, hogy mindvégig fenntartsa maga iránt az érdeklődést a filmesek körében.