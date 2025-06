Pedro Pascal, Harrison Ford és Selena Gomez is Emmy-történelmet írhat

Brutális Emmy-rekordok születhetnek idén. Az Emmy 2025 nomináltjait hamarosan bejelentik, köztük lehet Pedro Pascal, az eddig sosem jelölt Harrison Ford és a Seth Rogen is.

Pedro Pascal Emmy-történelmet írhat (Fotó: Lisa OConnor/AFF-USA.com / AFF)

Pedro Pascaltól Harrison Fordig: ők írhatnak Emmy-történelmet idén

Latino jelöltek

A legjobb drámai főszereplő kategóriában idén jelentős szerepet kaphatnak a latinajkú jelöltek. Pedro Pascal a The Last of Us és Diego Luna az Andorban nyújtott alakításáért sokak szerint biztosan kapnak jelölést, de a Will Trent sztárja, Ramón Rodriguez is ott lehet a legjobbak között. Selena Gomez újra versenyben lehet a vígjátéki kategóriában a Gyilkos a házbanért, sőt producerként a legjobb vígjátéksorozat díjáért is a jelöltek között lehet.

Ford 82 évesen lehet először Emmy-jelölt Fotó: Doozer Productions / Entertainment Pictures

Harrison Ford díjat kaphat

A 82 éves színész még sosem kapott Emmy-jelölést, igaz az elmúlt pár évet leszámítva a nagyvásznon láthattuk csak, például Han Solo vagy éppen Indiana Jones szerepében. A sztár azonban az utóbbi időben két sikersorozatot is készített. A legesélyesebbnek a Direkt terápia második évadában nyújtott alakítását gondolják, vígjátéki mellékszereplő kategóriában. Azonban a legjobb drámai színészek között is ott lehet a Yellowstone-univerzum részét képező 1923 című szériáért, amiben Helen Mirren a partnere.