Pünkösd a tévében: tematikus műsorok és filmklasszikusok a közmédia csatornáin

A Duna World a népművészet és örökség témái köré építi hétfői kínálatát. Kiemelkedik közülük a 17:40-kor kezdődő, Fába vésett történelem, majd egy órával később a Csillagösvényen című film, valamint a 22:25-től látható, MMM – Válaszút vándora című dokumentumfilm, amely Kallós Zoltán életművét idézi meg.

Június 6-án, pénteken a Librettó különleges pünkösdi adással jelentkezik az M5 műsorán. Bemutatja a csíksomlyói búcsú történetét és vallási jelentőségét, vendégként Császár Angela színművész mesél a hit megtartó erejéről.

A műsor beszámol egy kolozsvári pünkösdi koncertről, és ízelítőt ad a hagyományos pünkösdi ételekből a Kultúrfalat rovatban. Csíksomlyóról élőben is bejelentkezik a csatorna riportere, hogy bemutassa, mi történik egy nappal búcsú előtt a helyszínen.

Az M5 hétfőn egész nap tematikus műsort ad, délelőtt rövidebb adások láthatók: a Hagyaték - Tüzes nyelveknek szólása - Pünkösdi gondolatok, a Pünkösdölő, az Ecsetvonások, székelyesen, valamint Orbán Balázs nyomában című filmek mélyebb gondolatok és történelmi érdekességek felfedezésére hívják a nézőket.

A Könyörületesség papja című film második része 21:30-as kezdettel zárja a napot.

A zenekedvelőknek is kedvez az ünnep: az M2 Petőfi TV hétfőn 20:50-től adja a Mandoki Soulmates – Utopia for Realists – Live in Budapest 2021 koncertfelvételét, amelyben a magyar zenei hagyományok elevenednek meg egy grandiózus koncertben.