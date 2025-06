A világ fájdalmán ennyit még nem röhögtünk, mint a Disney+ filmjén

Producerként a mostanában egyik extrém szexeket is bevállaló Emma Stone látott fantáziát barátja, Jesse Eisenberg forgatókönyvében, aki az írás mellett a rendezést is magára vállalta. Igazán feszesen tartja a filmet, a dialógok annyira életszagúak, mintha helyben rögtönözték volna. David figurája egy tipikus, outsider Eisenberg-karakter, nem is akart a színész több lenni annál, mint amit eddig láthattunk tőle a vásznon, bár a vacsorajelenet az egy bravúros színészi feladat volt részéről. Eisenberg úgy gondolta, hogy a személyes egótripet meghagyja a kamera túloldalára és színészként előtérbe engedi Kieran Culkint, aki nem sok, hanem rengeteg.

Kieran Culkin minden díjat megnyert az alakításért (Fotó: Fox)

Benjit nem lehet nem szeretni, még akkor is amikor bunkó. A világ minden fájdalmát átérzi, hiperaktív, depresszív outsider, aki nem találja a helyét és egy rendkívül igazságtalan helynek érzi a világot. Erre elképesztően jó jelenet, amikor a kiosztja az útitársait arról, mit is jelent szerinte egy lengyel vonaton az első osztályon kényelmesen enni, míg bő 80 éve ugyanitt vitték el a rokonaikat a gázkamrába marhavagonokba zsúfolva. Depresszióján talán csak a David iránti szeretete képes enyhíteni, és tán pont ez az út. A színész a létező összes mellékszereplőid díjat, így az Oscart is hazavitte, teljesen megérdemelten, bár ugyanolyan egyenrangú sztárja a filmnek, mint Eisenberg, de gondolták így nagyobb esélye van mindkét színésznek a jelölésre, végül csak Culkin kapott. A mellékszerepekben olyan színészek tűnnek fel, mint A Fehér Lótusz második évadában nagyot alakító Will Sharpe és Dirty Dancing Baby-je, vagyis Jennifer Beals.

A Rokonszenvedés komoly és fájdalmas témája ellenére nagyon humoros és laza, nem markol nagyot, viszont azt biztonsággal hozza.