Ryan Gosling kockái, Jennifer Lawrence tánca és Julia Roberts őrjöngése is hamarosan eltűnik!

Számos sikerfilm kerül le június 30-án az HBO MAX kínálatából, így érdemes gyorsan megnéznünk őket a következő 1-2 napban. Lekerül Ryan Gosling egyik legnagyobb romantikus sikerfilmje, a teljesen kikészített Meryl Streep és Julia Roberts őrjöngése, illetve a nagy visszatérő Jennifer Lawrence és Bradley Cooper depis-táncos romantikázása is búcsúzik a streaming-szolgáltató kínálatából.

Ryan Gosling kockáira gyorsan csapjunk le! (Fotó: T.C.D / VISUAL Press Agency / NORTHFOTO)

Ryan Gosling szexi, Julia Roberts begurul: 5 film, ami lekerült a HBO MAX kínálatából

Őrült, dilis, szerelem

A 2010-es évek egyik legjobb romantikus vígjátéka, amire nemcsak a mostanában Szirénként feszítő Julianne Moore és a sikert sikerre halmozó Steve Carrell miatt emlékszünk, hanem Ryan Gosling nyolc kockája, és az Emma Stone-nal alkotott párosuk miatt még inkább. Ryan és Emma utána több filmben is megmutatták: Isten is egy filmes párnak teremtette őket. Az Őrült, dilis szerelemben gy ötvenes házaspár a feleség hűtlensége miatt a válás szélére sodródik. A felszarvazott családapa azonban találkozik egy fiatal randiguruval, aki macsót farag belőle. A szexi mestert is eléri a végzete egy nagyszájú lány személyében, és akkor még a többi őrült, dilis románcról még nem is beszéltünk. A Dirty Dancing híres kiemelése a film egyik legromantikusabb pillanata, a kissé nimfomán és ex-alkoholista tanárnő szerepében a mostanában dögös May néniként domborító Marisa Tomei pedig megdolgoztatja a rekeszizmainkat.