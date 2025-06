Al Pacino passzolta a Star Wars főszerepét: „Nem értettem!”

Egy messzi-messzi galaxisban, vagy multiverzumban lehet, hogy nem Harrison Ford játszotta volna Han Solo szerepét a legendás űreposzban. A Star Wars rajongói meglepetten olvashatták a hírt, hogy a producerek eredetileg a szebb napokat látott Al Pacinót keresték meg a csempész szerepével. Mindez így közel 50 év távlatából kissé megmosolyogtatónak hathat, hiszen a Keresztapa, a Serpico és a Kánikulai délután című klasszikusok után a method acting mestere nagyon nem illik egy ilyen típusú produkcióba. Nos, mint kiderült ezt maga Pacino is érezte, és a felkínált horrorgázsi ellenére is nemet mondott.

Al Pacino bevallotta, nem értette a Star Wars filmek lényegét (Fotó: Ron Adar)

Hiába a csúcsgázsi, Al Pacino önkritikus volt a Star Wars kapcsán

Ezért kevésbé hibáztathatjuk a színészt, hiszen a hetvenes években maximum a Star Trek volt hasonló volumenű sorozat, és speciálist technikákat igénylő sci-fik még igencsak gyerekcipőben jártak. George Lucas nem is kapott túl magas költségvetést, ám kaphatott volna egy kicsivel több pénzt, ha sikerül egy sztárt szerződtetnie legalább az egyik szerepre. Itt jött az ötlet, hogy Han Solo figuráját egy híresség játssza. Szóba került Sylvester Stallone és a néhai Burt Reynolds is a szerepre, ám a pénzemberek Al Pacinót akarták, akinek el is küldték a forgatókönyvet.

A kezembe adták ezt a forgatókönyvet, és azt gondoltam: Nem értem! Mintha én is az űrben érzetem volna magam. Gondoltam, jobban utánanézek ennek és elküldtem Charlie Loughtonnak, a barátomnak és valójában a mentoromnak. Azt mondtam: Mit szólsz ehhez? Elég bölcs volt, és azt mondta: Nem értem, Al! Nem tudom. Nem értem! Azt mondtam: Nos, én sem értem. Mit fogunk csinálni? Egy vagyont ajánlottak, de nem vállaltam. Nem, nem tudok olyat játszani, aminek nem beszélem a nyelvét

– vélekedett az Oscar-díjas színész, aki nem bánta meg a döntését, és szerinte is Harrison Ford volt a legkiválóbb választás Han Solo szerepére.

Harrison Ford csempészkedett végül Csubakkával az eredeti Star Wars-trilógia első részében (Fotó: Lucas Films / ZUMA Press)