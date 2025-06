Sydney Sweeney még erre is hajlandó volt legújabb filmje kedvéért – Hollywood legdurvább átalakulásai

Sydney Sweeney szappanárusítás mellett a színészkedésről sem mondott le. Noha Hollywood szexbombája éppen most mondott le egy horror főszerepéről, a szakma iránti elköteleződését mi sem jelzi jobban, hogy a világbajnok ökölvívóról, Christy Martinról szóló életrajzi mozi miatt még idomain is hajlandó volt alapos változtatásokat végrehajtani. A testi adottságairól mindig szívesen beszélgető színésznő egy magazinnak árulta el, hogy a sportfilm kedvéért 14 kilót kellett magára építenie, amitől mellei csak még nagyobbak lettek, és a nadrágjaiba sem fért már bele. Az eljegyzésének felbontását nemrégiben bejelentő Sweeney-nek a hirtelen jött súlyfeleslegtől ráadásul azon nyomban meg kellett szabadulnia, hiszen a Christy Martin-mozi után rögtön elkezdte forgatni Zendaya és Jacob Elordi társaságában az Eufória 3. évadát. A kaliforniai filmfellegvár történetében egyébként nem egyedülálló, hogy a sztároknak extrém átalakuláson kell keresztülmenniük következő szerepük miatt. A továbbiakban Hollywood legdurvább fogyásairól és hízásairól olvashatnak.

A Sydney Sweeney-filmek szerelmesei talán rá sem fognak ismerni kedvencükre (Fotó: Sydney Sweeney / Instagram)

Tőlük tanulhatta el az átalakulás művészetét Sydney Sweeney:

Matthew McConaughey

A tavaly még salátareceptjével internetsztárrá váló színész a 2013-as Mielőtt meghaltam főszerepéért valószínűleg kénytelen volt megválni egy jó ideig kedvenc ételeitől. Ahhoz, hogy az AIDS-es rodeóst valósághűen vászonra tudja vinni, Matthew McConaughey 22 kilótól szabadult meg. A mindig jó kondiban lévő cowboyra szinte rá sem lehetett ismerni a forgatáson, de ezt minden bizonnyal egy percig sem bánja, mert meg is kapta a szerepért a maga aranyszobrocskáját.

Matthew McConaughey Oscar-díja minden bizonnyal elégtétel lehet a színész számára az átkoplalt nappalok és éjszakákért (Fotó: Moviestore Collection/face to fa / NORTHFOTO)

Anne Hathaway

A hamarosan talán éppen hazánkban forgató színésznő a romantikus komédiák mellett előszeretettel bukkan fel komoly drámákban is. Utóbbiak táborába tartozik A nyomorultak című musical is, melyet olyannyira nem vett félvállról Hathaway kisasszony, hogy Fantine megformálásért 12 kg-tól is hajlandó volt megszabadulni. A súlyvesztés annyira látványos volt, hogy kollégái és családtagjai is komolyan aggódtak az egykori neveletlen hercegnőért, de ő hamar formába lendült, hiszen utána már forgatta is a Christopher Nolan-féle Batman harmadik fejezetét.