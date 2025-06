Sydney Sweeney hirtelen a leggyűlöltebb nő lett az egész interneten

A kaliforniai álomgyár szőke szépsége még jó pár éve robbant be az Eufória című HBO-sorozattal, azóta pedig Hollywood legfelkapottabb színésznőjévé vált. Legutóbb az AppleTV+ Echo Valley című thrillerében Julianne Moore-ral erőszakoskodó bombázó munkarendjét nem sokan tudnák tartani. A következő években rengeteg filmjével fog bővülni a mozik és a streamingszolgáltatók kínálata, a saját maga által diktált kegyetlen tempót pedig már nem is tudja tartani Sydney Sweeney, egy készülőfélben lévő horrorprojektjét le is kellett mondania. A testi adottságaival mindig nyíltan büszkélkedő szexbomba a filmgyártás mellett nemrég a szépségipar meghódítását is célba vette a saját fürdővizéből készült szappan áruba bocsátásával, ezzel pedig alaposan kihívta maga ellen a TikTok-felhasználók haragját.

Sydney Sweeney szappanreklámja csak egy ok a sok közül, ami miatt most a TikTok a színésznő ellen fordult (Fotó: JLPPA/Bestimage/00680235)

A szappanreklám csak hab volt a tortán

A jelenleg az Eufória 3. évadán munkálkodó színésznő szappanja hetek óta tartja lázban az internetet, a limitált darabszámú és méregdrága árcédulával ellátott tisztálkodószerért szabályosan ölik egymást Sydney Sweeney rajongói. Ám a népszerű fürdőszobai kellék nemcsak óriási érdeklődést, hanem jelentős ellenérzést, mi több, igazi gyűlölethullámot is ki tudott váltani az emberekből. A fürdővizes szappanja tulajdonképpen csak az utolsó csepp volt sokak poharában, hiszen kritikusai már eddig is többször hangot adtak annak, hogy Sweeney igazából nem színészi kvalitási, hanem sokkal inkább testi adottságai miatt lett ekkora sztár Hollywoodban, erre pedig Quentin Tarantino felfedezettje rá is játszik, például egy ilyen szappanreklám elvállalásával.

Sydney Sweeney mellett más is célkeresztben van

A szabályos TikTok-trenddé váló videók azonban nemcsak az Eufória Cassie-jét támadják, hanem napjaink egyik legnagyobb popsztárját, Sabrina Carpentert, illetve a hírhedt OnlyFans-modellt és pornószínésznőt, Bonnie Blue-t. Előbbit új albuma, a Man’s Best Friend borítója miatt vették célkeresztbe, melyen a Mamma Mia! 3-ban is nagy eséllyel felbukkanó énekes-színésznő négykézlábra ereszkedve pózol, miközben egy férfi a hajába markol. Utóbbi pedig szinte minden héten olyat cselekszik, amivel népharagot képes magára zúdítani. A korábban egymás után több mint ezer férfival ágyba bújó Blue legújabb ötlete egy emberi „állatsimogató” volt, aminek keretei közt 24 órán keresztül hagyta volna a közönségének, hogy azt tegyenek vele, amit csak akarnak. A véleményüket TikTok-videókban kifejtő emberek, kiknek többsége nő, azt nehezményezik, hogy az érintett hölgyek a fentebb említett cselekedeteikkel a női egyenjogúságért folytatott harcot hátráltatják, a férfiak körében népszerűsítik a nők tárgyiasítását, ezzel pedig rendkívül rossz hatással vannak nőtársaik társadalmi megítélésére.