Will Smith karrierjének öt legemlékezetesebb pofára esése

Noha Will Smith filmográfiája telis-tele van emlékezetes alakításokkal, kasszarobbantó gigaprodukciókkal és oltári nagy mellényúlásokkal is, ezek mind hozzátartoznak a sztár kalandos karrierjéhez. Csak úgy, mint azok a szerepek, melyekre a Budapest Parkban hamarosan koncertet adó színész-rapper nemet mondott. A legutóbbi példa erre Christopher Nolan slágerfilmje, az Eredet volt, melyben Smith majdnem központi szerepet kapott az angol direktortól, ám mégsem vállalta el, mert saját bevallása szerint nem is értette a történetet. Ez pedig nem az egyedüli eset. A Men in Black hőse híres arról, hogy hátat fordítson olyan felkéréseknek, melyekből idővel igazi sikersztori vált. Ezekből az esetekből hoztunk most el öt arcpirító példát.

Will Smith Budapest Parkban fog augusztusban koncertezni, hacsak addig le nem mondja azt is (Fotó: Khayat Nicolas / Abaca)

Top 5 film, amire Will Smith nemet mondott:

Csúcsformában

A visszavonulásáról nemrég színt valló Jackie Channek hosszú karrierje során számos bajtársa akadt a vásznon, de közülük a legemblematikusabb egyértelműen Chris Tucker. Kevesen tudják, de a hongkongi-amerikai rendőrpáros akciókkal és poénokkal teli barátságára felhúzott franchise, mely akár egy negyedik résszel is bővülhet hamarosan, teljesen másképp is festhetett volna. Tucker helyett eredetileg Will Smith játszotta volna a szószátyár Carter ügynököt, ám a rapperből lett sztárszínész nem akart egy újabb, Bad Boys-ra hajazó rendőrfilmet elvállalni.

Mátrix

Az ezredforduló környéki filmgyártás talán legmeghatározóbb alkotásaként vonult be a történelembe a Wachowski testvérek műve. A Mátrix szinte minden pillanata beágyazódott azóta a popkultúrába, de garantáltan más lett volna a végeredmény, ha Keanu Reeves helyett Will Smith vette volna fel a harcot a mesterséges intelligenciával. Az Oscar-díjas színész azonban inkább a Vadiúj vadnyugatot választotta a Mátrix helyett. Döntését ugyancsak bánhatja, hiszen a listának ezen pontját azóta is gyakorta emlegeti, legutóbb néhány hónappal ezelőtt posztolt erről Instagramon.

A Will Smith-filmek 1999 után más irányt is vehettek volna, ha Keanu Reeves helyett a Vadiúj vadnyugat színésze vállalta volna el a főszerepet

(Fotó: ROADSHOW FILM LIMITED / Entertainment Pictures)

Superman visszatér

A kétezres évek közepére már kész Superman-éhség alakult ki a képregény-adaptációk rajongóiban, hiszen akkorra már közel 20 éve nem jelent meg mozi az egyik legnépszerűbb szuperhősről. Clark Kent visszatérésére a Warner Bros. több nagy nevet is kinézett magának, így versenyben volt a főszerepre Johnny Depp, Ashton Kutcher, Keanu Reeves, no meg persze Will Smith is. Utóbbi végül saját maga lépett vissza lehetőségtől, mert a western után (Vadiúj vadnyugat) nem akart egy újabb műfajban elvérezni.