Botrány! Összeverekedtek a szupersztárok Steven Spielberg filmjének forgatásán

Minden idők egyik legrémisztőbb filmjének a forgatása sem volt egy leányálom. Az idén 50 éves A cápa című klasszikus a filmtörténet megkerülhetetlen része, de a pályakezdő Steven Spielberg biztos nem sírja vissza a forgatást. A stábnak egyszerre kellett megküzdenie a vízzel, a folyamatosan elsüllyedő robotcápával, akit Bruce-nak becéztek, de legfőképpen a Quint kapitány alakító Robert Shaw szenvedélybetegségével és szeszélyes természetével volt probléma.

A cápa forgatásán Robert Shaw (bal szélen) és Richard Dreyfuss ( jobb szél) ki nem állhatták egymást (Fotó: SNAP / NORTHFOTO)

A cápa forgatása pokoli volt

A Disney+ kínálatában is fellelhető dokumentumfilm számos kulisszatitkot árul el a klasszikusról, azonban maradtak még olyan titkok, amiről keveset beszélt a stáb. Az egyik ilyen téma Robert Shaw szerződtetése volt. Az alacsony költségek miatt Spielberg szeretett volna egy ismertebb arcot a filmhez, de Shaw a nehéz természete és alkoholizmusa miatt már leküzdötte magát addigra a B-filmekig, pedig korábban még James Bond főgonosz is volt az Oroszországból szeretettel című 007-es kalandban. A színész már önmaga árnyéka volt, alig 50 évesen jóval öregebbnek nézett ki a koránál, szóval pont megfelelt egy öreg tengeri medvének. A színész először azt hitte, ez is egy B-film lesz, de amikor látta, hogy mit csinál Spielberg, sejtette hogy nagyot fog szólni a produkció.

Steven Spielberg filmjének forgatása pokolian nehéz volt (Fotó: UNIVERSAL PICTURES / NORTHFOTO)

A tengeri forgatás és a folyton vacakoló cápamakett miatt majdnem háromszor annyi ideig tartott a film forgatása mint tervezték, így Shaw egyre feszültebb volt, vagyis egyre többet ivott. Szinte az egész stábbal kötözködött, néha nem bírta a nyílt vízi felvételeket, de a legrosszabbul a fiatal tengerbiológust, Hoopert alakító Richard Dreyfuss járt, akivel nagyon nem jöttek ki jól.

Shaw egy füves hippinek gondolta a sztárt ( ami nagyrészt igaz is volt) míg Dreyfuss nagyon nem tolerálta jól az alkoholista színész magánszámait. Egy alkalommal egymásnak is estek, onnantól kezdve Steven Spielberg és a stáb minden tagja ügyelt arra, hogy a két színész csak a kamerák előtt találkozzon.