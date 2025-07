Ki nem találnák, kit tart a legjobb amerikai színésznek Al Pacino

Semmi kétség, az Egyesült Államok egyik legnagyobb „exportcikke” Hollywood és a filmipar, melynek egyik leghíresebb színésze Al Pacino.

Al Pacino az amerikai színésztársadalom egyik legnagyobbika - Fotó: Doug Peters / NORTHFOTO/Doug Peters/EMPICS Entertainment

Az USA nemcsak a nyugati világ legtermékenyebb filmkészítője, hanem az egyik legjobb színészi felhozatallal is büszkélkedhet.

Ennek egyik kiemelkedő alakja Al Pacino, aki olyan ikonikus filmekben játszott, mint A Keresztapa trilógia, A sebhelyesarcú vagy a Szemtől szemben.

A 85 éves színész méltó helyet foglal el az amerikai színjátszás panteonjában, még ha 2011-ben a Jack és Jill című filmben a „Dunkaccino” jelenettel csorbította is a hírnevét. Nagyságát a kilenc Oscar-jelölése és az 1992-es Egy asszony illata című filmért kapott díja jól mutatja. Ugyanakkor, valószínűleg több díjat is megérdemelt volna.

Al Pacino kedvencei

Egy 1979-es Playboy-interjúban Pacino elmondta, hogy nagyra tartja Gary Coopert, Charles Laughtont, Jack Nicholsont, Lee Marvint és Robert Mitchumot. Amikor pedig arról kérdezték, ki a legjobb amerikai színész, ő George C. Scottot nevezte meg – írja a Far Out Magazine.

„Scott egy méltatlanul alulértékelt, de zseniális színész, aki az 1970-es Patton című filmért Oscar-díjat nyert, és emlékezetes volt Stanley Kubrick Dr. Strangelove-jában is” – jelentette ki Al Pacino.

Az olasz származású amerikai színészlegenda azokat a rendezőket kedveli, akik humorral és intelligenciával dolgoznak – Mel Brooks és Woody Allen filmjeit például mindig megnézi.

Mel Brooks filmjeiben időnként olyan villanások vannak, hogy órákig nevetek utána. Ugyanez van Woodyval is

– árulta el Pacino.

