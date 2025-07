30 éves a film, aminek végighányták a forgatását a stábtagok

1970. április 11-én indult útnak az amerikai Hold-program egyetlen sikertelen küldetése. A történetről 25 évvel később Apollo 13 címmel készült lélegzetelállító film Ron Howard rendezésében. A Tom Hanks főszereplésével készült film forgatása azonban minden volt, csak zökkenőmentes nem, ugyanis a stábtagok a hitelesség miatt olyat vállaltak be, amit még soha korábban senki: napjában többször zuhantak egy repülőgéppel, hogy szimulálni tudják a súlytalanságot.

Az Apollo 13 forgatása gyomorforgató élmény volt (Fotó: KPA)

Végighányta a forgatást az Apollo 13 stábja

Houston baj van - valószínűleg mindenki ismeri ezt a szállóigét. 1970- április 11-én hagyta el a mondat James Lowell parancsnok száját. Fred Haise és Jack Swigert asztronauta társaságában ugyanis életveszélybe került a Hold-program küldetése során. Egy meghibásodás miatt 55 órával a kilövés után berobbant az egyik oxigéntartály, ami után a három űrhajósnak és a NASA szakembereinek már azért kellett küzdeniük, hogy a hősök visszatérhessenek a Földre. A történet már korábban is filmre kívánkozott, ám végül 25 évvel később jött el az ideje, hogy a nagyvásznon is lássák az űrutazás történetének legmegindítóbb kalandját.

A súlytalanság elérése megviselte a színészeket és a stábot (Fotó: 90061/KPA / KPA)

A rendező Ron Howard azt szerette volna, hogy tényleg megtapasztalják a színészek vagyis a három hős asztronautát játszó Tom Hanks, Bill Paxton és a mostanában szirénekkel viaskodó Kevin Bacon, hogy milyen is lenne tényleg a világűrben lenni. A súlytalanság állapotát azonban a Földön nem tudták a szimulálni, és akkor még a megfelelő CGI technika sem állt rendelkezésre, amivel ma már könnyen meg lehet teremteni a zéró gravitáció illúzióját egy stúdióban. A stáb próbált itt-ott csalni, de a kötélen rángatott színészek és a kameratrükkök sok esetben igen esetlennek tűntek, így Howardnak támadt egy merész ötlete. A három főszereplőt elküldte egy rövid kiképzésre a NASA kutatóállomására, illetve a forgatásra kölcsönkértek tőlük egy KC-135 típusú óriásrepülőt, amit csak "Hányó üstökösnek" becéznek az asztronauták. Az óriásgépet ő maguk is használják, ugyanis a kiképzésük során ezzel a járművel juthattak el olyan magasságba, ahol végül zuhanórepüléssel körülbelül 1-2 percre megtapasztalhatták a súlytalanságot. Az első alkalmakor természetesen a profi asztronauták gyomrát is megviselte egy 10.000 méteres zuhanás, hát még a filmesekét.