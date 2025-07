Az amatőr, aki a film végére igazi profivá válik

Az Amatőr című film Rami Malek főszereplésével felkerült a Disney+ kínálatába, így azok is hozzáférhetnek végre, akik esetleg lemaradtak a mozipremierről. A Bohém Rapszódia és a Mr. Robot sztárja ezúttal egy kódfejtő hacker bőrébe bújik, aki kénytelen a saját kezébe venni a sorsát, amikor az igazságszolgáltatás cserben hagyja.

Az amatőr igazi A-listás sztárokkal készült (Fotó: KGC-158)

Az Amatőr, aki valójában profi

A Rami Malek által alakított Charlie Heller egy CIA-nek dolgozó kódfejtő. Attól függetlenül, hogy a világ egyik legszigorúbb titkosszolgálati szervezetének dolgozik, viszonylag hétköznapi életet él a feleségével, Sarah-val (Rachel Brosnahan). Felettesei biztosítják arról, hogy fontos és elengedhetetlen munkát végez, de látszólag csak egy kis fogaskerék a szervezet hatalmas gépezetében. Azonban olyan inkrimináló információknak kerül birtokába a CIA berkein belül, amik hatalmas botrányt robbantanának ki, ha nyilvánosságra kerülnének. De nem jut már ideje a bitokában lévő információval foglakkozni, mert a CIA vezetője magához hívatja és szörnyű híreket hoz. Egy londoni terrortámadás során Heller felesége áldozatul esett a merénylőknek és meghalt. Heller bosszút esküszik felesége gyilkosai ellen és egy tőle teljesen idegen területre merészkedik. Arra kéri feletteseit, hogy képezzék ki és engedjék, hogy ő vadássza le a gyilkosokat, akiknek kilétét már kinyomozta. Kénytelen megzsarolni az igazgatót, Moore-t (Holt McCallany), hogy ha nem segít neki, akkor a birtokában lévő és rá nézve igencsak terhelő bizonyítékok napvilágot látnak. Így megkapja, amit kér, és Henderson ezredes lesz a kiképzője, akit Mátrix-filmek sztárja Laurence Fishburne alakít. Az események ekkor indulnak be igazán, Heller elkezd a saját szakállára nyomozni, miközben a Moore által ráküldött ügynökök elől menekül. Igazi nemzetközi kémjátszmába fordul a történet, járunk Párizsban, Madridban, Romániában, a hajsza pedig a Finn-öbölben ér véget és még volt KGB ügynökök is felbukkannak az események során.

Rami Malek már bizonyított, lehet, hogy ő is lehetne a következő James Bond? (Fotó: KGC-158)

Rami Malek, mint papír James Bond

A Bohém Rapszódia sztárja a cím ellenére bebizonyítja, hogy nem is akkora amatőr, mint azt gondolnánk. Viszonylag rövid kiképzést kap és renegát akciói során ki is derül, hogy ahogy Henderson ezredes sejtette, képtelen meghúzni a ravaszt és embert ölni a két kezével. Azonban annál bravúrosabb módszerekkel számol le ellenfeleivel, amik talán még kegyetlenebbek is, mintha csak beleeresztené a tárat felesége gyilkosaiba. Röpke két óra leforgása alatt az aktakukac kódfejtőből valóságos ügynök válik.