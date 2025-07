Brad Pitt egotripje a versenyautó kormánya mögött: megnéztük minden idők legdrágább mozifilmjét

Előzetesen minden arról szólt az F1 kapcsán, hogy ez lett minden idők egyik legdrágább mozifilmje, így hát természetesen a nagy nyári blockbuster-szezonban kellett beszáguldania a nézők elé. De hogyan jött ki ez az eszméletlen költség, ha nincsenek a filmben űrlények, dinoszauruszok, óriási díszletek vagy történelmi csatajelenetek, sőt még szupersztárból is csak egy Brad Pittet kapunk?

Brad Pitt F1-filmje látványos lett Fotó: Warner Bros / Entertainment Pictures

Brad Pitt F1 filmje megéri az árát?

Egyik oka a maratoni forgatás (és a pótforgatások) hossza: ez a produkció egy komplett Formula 1-es szezon végig kísérésével vették fel, ellátogatva közben Monzától Silverstone-onon át Las Vegasig, majd onnan egészen Abu-Dzabiig. A legendás versenypályák között pedig legnagyobb örömünkre a Hungaroring is felbukkan egy hosszabb szekvencia erejéig. Drága dolog száguldás közben forgatni is, és a kamera előtt rekonstruálni versenyhelyzeteket világsztár pilóták közreműködésével, valódi Formula 1-es autókkal, nem egyszer összetörve őket (vagy minimum a kasztnijukat) egy-egy jelenet kedvéért. Végezetül pedig még ott van az emlegetett Brad Pitt is a maga gigantikus gázsijával - állítólag 30 milliót kapott az Apple-től - aki producerként is beszállt a filmbe, még feljebb tolva az elvárásokat.

Pitt méregdrága egotripje lett a film, ami rendkívül szórakoztató Fotó: Warner Bros / Entertainment Pictures

Ez persze passzol a filmben játszott karakteréhez, hisz olyan veterán pilótát alakít, akinek a versenyzés az élete, miután minden mást már sikeresen tönkretett az életében maga körül. A pályán viszont nem ismer pardont: mindig és mindenhol a maximumra törekszik, legyen szó akár egy 1000 dolláros hátsóutcai futamról, vagy a sportág csúcsáról, a milliárdok által követett Formula 1-ről. Utóbbiban egykor ő számított a feltörekvő nagy tehetségnek Sennáék mögött, azonban baleset kettétörte a karrierjét. Az immár csapatvezetőként dolgozó, egykori versenyzőtársa most új esélyt kínál neki: térjen vissza egy fél szezon erejéig a Formula 1-be. A kínlódó, utolsó helyen álló csapatnak és a tehetséges újonc versenytársnak pedig épp hősünk rutinjára lenne szüksége, továbbá olyasvalamire, amitől a lelke mélyén ő maga is fél, és neki is szembe kell vele néznie: a győzelemért mindet feláldozó zabolátlanságára.