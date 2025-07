Visszatér a Breaking Bad? Új gigaprojekten dolgozik a sorozat zseniális rendezője

Vince Gilligan korábban az X-Akták sorozathoz rendezett két epizódot, de a karrierje ahogyan azt mi ismerjük, - a magyarul roppant kreatív - Totál szívás (Breaking Bad) című sorozattal indult el igazán és örökre beírta magát a filmtörténelembe. Egy hihetetlenül sokrétű sorozat, ami annyi mindenről szól, ahány embert megkérdezünk: életközepi válság, küzdelem a rákkal, családi dinamikák, mexikói kartellsztorik, ezek mind szerepet kapnak a sorozatban, úgy, hogy az ember könnyen ledarálja akár egy bátrabb sorozatmaraton kapcsán.

Bryan Cranston Breaking Bad-ben nyújtott alakítása legendává tette a színészt (Fotó: T.C.D / VISUAL Press Agency / NORTHFOTO)

Breaking Bad (IMDb: 9,5)

A Breaking Bad egy igen sötét thriller humorral fűszerezve, így adta magát, hogy Bryan Cranstont kérték fel a főszerepre, aki korábban a Már megint Malcolm című sorozattal vált ismertté. A sztoriban Walter White-ot, egy kiégett középiskolás kémiatanárt alakítja, akinél rákot állapítottak meg, és bizonyítva rátermettségét, önmaga akarta a betegség kezelésének brutális összegeit kitermelni. Létrehozta és elterjesztette a lehető legtisztább metamfetamint. A feladathoz szüksége volt egy segítőre, aki bevezette az Új-Mexikói alvilágba, ő volt a nagydumás, éretlen Jesse Pinkman-t (Aaron Paul) Walter korábbi rosszéletű tanítványa. A történet folyásával Walter egyre mélyebbre kerül ebben a sötét spirálban, eltávolodik a normális és unalmas családi életétől, összeakad Gustavo Fring (Giancarlo Esposito) hatalmas drogmágnással, a nap végén pedig igyekszik bizonyítani önmagának és a világnak, hogy ő értékes és sokkal többre képes, mint amit a környezete lát belőle.

A Breaking Bad számtalan elismerés mellett 16 Emmy-díjat és 2 Golden Globe-díjat is bezsebelt.

El Camino (IMDb: 7,3)

Mivel a sorozat mindent elsöprő siker volt, már jött is a folytatás. Tipikusan az a film, aminek már az eleje lelövi a Breaking Bad végét, ezért azt illik inkább megnézni előtte. A sorozat nyitva hagyta Jesse történetszálát és az El Camino ezt varrja el. Határozottan nem a fénypontja a sorozatnak, de a rajongók számára ez is egy fontos alkotás, mert jól lekerekíti a drogterjesztős vonalat és Jesse is megkapta a méltó befejezését.