Charles Bronson a király! Itt vannak a legnagyobb pisztolyhősök

Val Kilmer meghalt, de az emléke tovább él, többek között a Tombstone filmben is (Fotó: Cover Images / Cover Images via ZUMA Press)

A szarvasvadász: orosz rulett

A szarvasvadász ikonikus orosz rulett jelenete sem jöhetett volna létre Samuel Colt találmánya nélkül. A fogságba került Michael (Robert De Niro) és Nick (Christopher Walken) a világ legveszélyesebb szerencsejátékát kénytelenek játszani fogvatartóik szórakoztatására. A jelenet szinte izzik a feszültségtől, anélkül, hogy egyetlen golyó is elhagyná a pisztolycsövet.

Még Robert De Niro gyerekei is remegve nézhetik apjuk egyik legmegrázóbb alakítását (Fotó: EMI / Entertainment Pictures)

Lucky Luke: A cowboy, aki gyorsabban lő, mint az árnyéka

A Hanna-Barbera szerzőpáros rajzfilmjének főhőse, Lucky Luke is felsorakozhat a legendás pisztolyhősök közé. Azt mondják róla, hogy gyorsabban lő, mint az árnyéka, ez pedig be is bizonyosodik, amikor örök nemeziseivel, a Dalton fivérekkel kerül sokadjára összetűzésbe. Szintén a forgótáras pisztoly lesz hű társa ebben a párbajban, követve a westernfilmes hagyományokat.