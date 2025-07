Arcpirító tiszteletlenség! John Malkovich-ot ennyire még sosem alázták meg

Méretes eseménylavinát indíthat el a Marvel következő produkciója, a 2025. július 24-én mozikba kerülő A Fantasztikus 4-es: Első lépések. A négytagú igazságosztó brigádról szóló film lesz ugyanis a képregénymozikat gyártó stúdió következő nagy történetszálának első hajtása, mely majd jövőre a Tom Holland-féle Pókember: Egy új nappal, valamint a 60 felett is remek formában lévő Robert Downey Jr. főszereplésével érkező Bosszúállók: Ítéletnappal burjánzik tovább. Nem kell aggódni, A-listás nevekből már A Fantasztikus Négyesben sem lesz hiány, hiszen a The Last of Us Emmy-díjra jelölt főhőse, Pedro Pascal, a Stranger Things sztárja, Joseph Quinn és a Mundruczó Kornél otthonszülős drámájában fergetegeset alakító Vanessa Kirby is feltűnik majd a filmben. Egy nagy hiányzója azonban mégis lesz a stáblistának: A szerepét hosszas huzavona után elvállaló John Malkovich.

A John Malkovich-filmek száma végül mégsem fog bővülni a Fantasztikus Négyessel (Fotó: JLPPA / Bestimage)

A Fantasztikus Négyes esélyt sem ad John Malkovich-nak

A hazánkba is rendszeresen vissza-visszalátogató színészlegenda a Marvel egyik klasszikus szuper gonosztevőjét, a Vörös Szellemet alakította, aki ráadásul a film nyitányában kapott volna helyet egy hosszú szekvenciában. A mozit azonban rendezői döntésre (vagy felsőbb utasításra) kurtítani kellett, és a kevesebb mint kétórás játékidőben egy képkockányi játékperc sem maradt John Malkovich számára, az összes jelenetét kivágták. A Fantasztikus 4-es: Első lépések rendezője, Matt Shakman a Varietynek árulta el, mennyire nehéz döntés volt a vágóasztalon hagyni az egyik legnagyobb példaképének számító Malkovich-ot:

Szívszorító volt, hogy nem kerülhetett be a film végső változatába, mert ő az egyik kedvenc színészem, és az egyik legnagyobb inspirációm. Olyasvalaki, aki a színház, a film és a televízió határvonalán mozog, nincs nálánál inspirálóbb személy. Amit színészként a színpadon, rendezőként a színházban és a filmben, valamint filmszínészként hihetetlen tehetséggel elért, az lenyűgöző. Megtiszteltetés volt, hogy eljött és játszott.

– mondta el a lapnak Shankman.

John Malkovich aligha fog ismét igent mondani, ha megint a Marvel-filmek valamelyikével kapcsolatban keresnék meg (Fotó: JLPPA / Bestimage)

Eljátszották az esélyeiket John Malkovich-nál

Az amerikai színésztársainak többségével ellentétben a színházakban is gyakorta fellépő John Malkovich már-már utolsó mohikánnak számított Hollywoodban a tekintetben, hogy nem adta be a derekát valamelyik képregénymozi-gyártónak. A Fantasztikus Négyes előtt bő másfél évtizeddel már ostromolták a Marveltől, hogy szerepeljen a Sam Raimi-féle Pókember 4. felvonásában mint az álarcos jótevő egyik legádázabb ellensége, a Keselyű. A veterán sztárszínész meglepő módon állítólag hajlott is a szerepre, ám a projektet készítő Sony és a rendező összevesztek a forgatás kezdete előtt, a stúdió pedig inkább a produkció kukázása mellett döntött. Malkovich-ot így végül sosem láthattuk Tobey Maguire Pókemberével harcolni, és miután a Marvel ekkora arcátlanságot követett el vele szemben, nem valószínű, hogy bármikor a jövőben megint igent mondana egy hasonló felkérésre.