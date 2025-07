Magyar világsiker! Külföldön tarol Fliegauf Bence horrorja: Jimmy Jaguár mindenkiért eljön

Fliegauf Bence Balázs Béla-díjas rendező és forgatókönyvíró olyanba vágott bele, amibe kevesen mernek a magyar filmgyártásban. Horrorfilmet forgatott. A napokban zajló Karlovy Vary filmfesztiválon debütált az alkotás és meglehetősen nagy visszhangot kapott. A külföldi, filmekkel foglalkozó oldalak, mint a Variety vagy a The Hollywood Reporter is hosszú hasábokon keresztül méltatják a Womb és a Rengeteg - Mindenhol látlak rendezőjének merész alkotását.

Fliegauf Bence nemzetközileg is elismert a filmszakma berkeiben (Fotó: Xinhua / eyevine / eyevine)

Fliegauf Bence csodát tesz

A horror műfaja nem tartozik a magyar filmesek kedvencei közé. Ennek számos oka lehet, többek között az is, hogy az amerikaihoz képest hazánkban nem túl kiterjedt a legendárium, már ami a szellemeket, szörnyeket és más természetfeletti lényeket illeti. Elvétve akadnak ilyen történetek, de hiányosságuk talán csak abban rejlik, hogy nincsenek olyan jól marketingelve, mint a krétai Minótaurosz vagy a mexikói Chupacabra.

Fliegauf Bence azonban úgy döntött, hogy teremt nekünk egy szörnyeteget, amit a legrosszabb rémálmainkból és a horror műfajában hagyományos “bosszúálló démon” archetípusból gyúrt össze. Ő Jimmy Jaguár, aki megszállja áldozatait és ily módon testet öltve bosszút áll azokon, akik a törvény felett állónak hiszik magukat.

A film kicsit sem klasszikus horror, mert a műfaj szinte szabállyá merevedett elemeit, mint a jumpscare és a patakokban folyó vér, teljességgel nélkülözi. Ennek ellenére a néző azzal a nyugtalanító érzéssel szembesül, hogy a világ, amit ismerni vélünk kibillent a négy sarkából. A démoni megszállás mellett a rendező olyan eszközökhöz nyúl, ami szintén nem jellemző a hazai horrorfilmekre. A játékfilmes snittek közé időnként beékelődnek dokumentarista jellegű felvételek is. Mintha a nagysikerű amerikai Ideglelés (Blair Witch Project) magyar verzióját látnánk.

Az Ideglelés úttörő volt a féldokumentarista horrorfilm műfajában (Fotó: 90061/KPA / KPA)

Fliegauf Bence filmek: nemzetközi szenzáció, magyar legendateremtés

A Jimmy Jaguár néhány nappal ezelőtt debütált a Karlovy Vary filmfesztiválon, a hazai mozikban pedig szeptembertől lesz látható. Fliegauf Bence korábbi alkotásaira is jellemző sajátos látásmódja, ezért meglehetősen távol áll a tömegfilmek világától, bár a klasszikus hollywoodi műfajok nagyrészében már kipróbálta magát. Sötét hangvételű, mélyen elgondolkodtató filmjei eddig kevés figyelmet kaptak a mozikban, de talán a Jimmy Jaguárral esélye nyílik szélesebb tömegeket is megmozgatni. Ha már úgyis hiányoltuk a hazai szörnylegendákat, a rendező most úttörővé válhat az abszolút magyar rém megteremtésével.