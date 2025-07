Durván elmaszkírozott színészek: Gary Oldman a nagy átalakulók királya

A színészeknek szakmájukból adódóan természetes, hogy mások bőrébe bújnak. De így is akadnak köztük olyanok, akik rendkívül magas szinten űzik az átváltozás művészetét és egyes filmszerepek kedvéért a felismerhetetlenségig átalakulnak, legyen szó extrém frizuraváltásról vagy elmaszkírozásról. Gary Oldman vagy Johnny Depp talán elsők között juthat eszünkbe, ha nagy átalakulásokról van szó, de rajtuk kívül is számos színész van, aki drasztikusan megváltoztatta a külsejét egy-egy filmszerep kedvéért.

Gary Oldman extrém átalakulása elhozta neki a jól megérdemelt Oscar-díjat (Fotó: Focus Features)

Gary Oldman az átalakulások királya

Gary Oldman első és egyetlen Oscar-díját is egy olyan szerepért kapta, amiben a legkevésbé sem hasonlít önmagára. A Legsötétebb órában alakította a legendás brit államfőt, Winston Churchillt, akiről köztudomású, hogy nem volt egy kimondottan szép ember. A szerep kedvéért nagyjából 200 órát töltött a maszkmesterek székében és majdnem a testsúlya felét cipelte magán minden nap a ráerősített protézisekkel. De Oldman korábban felismerhetelen volt a Hannibalban, a Drakulában, de Az ötödik elemben is volt rajta bőven smink.

Johnny Depp

A Karib-tenger kalózai franchise sztárja nem csak Jack Sparrow raszta tincseit viselte büszkén. Tim Burton, a különc rendező filmjeiben is rendre bebizonyította, hogy a maszkmesterek kedvence. Az Éjsötét árnyékban viktoriánus vámpírként, a Sweeney Todd, a Fleet Street démoni borbélya címszerepében égnek álló fekete-ősz hajtincsekkel, az Alice Tükörországban Bolond Kalaposaként pedig lángvörös hajjal és gigantikus műszempillákkal parádézott mesterien kidolgozott sminkben.

Johnny Depp nem ismer lehetetlent, ha átváltozásról van szó (Fotó: Walt Disney Pictures)

Színésznők metamorfózisban

Cate Blanchett

Az ausztrál színésznő, ha kell ősöreg tündét alakít A Gyűrűk Ura-filmekben, vagy a brit uralkodó, I. Erzsébet bőrébe bújik. De nem idegen tőle, hogy egészen extrém végletekig is elmenjen és egy ellenkező nemű szereplőt formáljon meg. Todd Haynes rendező sajátos Bob Dylan-filmjében, az I'm not there-ben például magát az amerikai folkénekest alakította meglehetősen hitelesen elmaszkírozva.

Senki nem tudja olyan hitelesen viselni a hegyes tündefüleket, mint Cate Blanchett (Fotó: KPA Honorar & Belege)

Charlize Theron

A színésznő ugyan előszeretettel alakítja a vagány csajt, gondoljunk csak a Mad Max: A harag útja vagy A halhatatlan gárda című filmekre. Amellett, hogy gond nélkül lepofoz bárkit, az ügyeletes szexi szőkeség szerepében is rendre felbukkan. Azonban a 2003-as A rém című thrillerben ritkán látott oldalát mutatta meg, amikor a felismerhetetlenségig elmaszkírozva alakította Aileen Wuornos sorozatgyilkost.