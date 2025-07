Színészek, akik egy szerep kedvéért még a halálból is visszatértek

Vin Diesel mindig is hírhedt volt vakmerőségéről, és most megint olyasmire készül, amihez nem kis bátorság kell. A Halálos iramban XI. fejezetére ugyanis megint „fel szeretné támasztani” Paul Walkert. Az eset egyébként nem egyedülálló, hiszen Hollywood már több színészt is visszahozott a halálból.

A Halálos iramban-filmek sosem a visszafogottságukról voltak híresek, azonban a 11. rész még az eddigi nonszenszekre is rátenne egy lapáttal. Vin Diesel ismét számítógépes technika segítségével szeretné visszahozni a 2013-ban, tragikusan fiatalon elhunyt kollégáját és barátját, Paul Walkert, hogy méltó módon zárhassák le a történetet. Bár nem ez lenne az első alkalom, hogy Brian O’Conner karaktere digitálisan jelenik meg, a hír ismét előtérbe hozott egy olyan, erkölcsi normákat döngető hollywoodi gyakorlatot, miszerint mennyire etikus modern technikával „újraéleszteni” az elhunyt színészeket. Cikkünkben összeszedtük, kik azok a sztárok, kiket lenyűgöző, megható, vagy épp felháborító módon már korábban visszahoztak a vászonra. Vin Diesel és a Halálos iramban-franchise megint olyasmire készül, ami hatalmas közfelháborodást eredményezhet (Fotó: Moviestore Collection/face to fa / NORTHFOTO) A Halálos iramban XI. úttörői: Marlon Brando A 2004-ben elhunyt egykori keresztapát két évvel később „élesztették újra” számítógépes technika közreműködésével a Superman visszatér egyik jelenetében, ahol egy korábbi szerepét, Jor-Elt öltötte magára. A készítők régi, archív felvételeket ötvözték a digitális technológiával, és a karaktert igen érdekes módon, mégis hitelesen hozták vissza a vászonra. A trükkös megoldás ugyan a rajongók körében vitákat keltett, de a többség szerint ez sokkal inkább tiszteletadás volt a hamarosan életrajzi filmet kapó Marlon Brando ikonikus öröksége előtt. Carrie Fisher Carrie Fisherrel a vásznon innen és túl is ott volt az Erő. Leia hercegnőt ugyanis az őt alakító színésznő 2016-ban bekövetkezett halála után három évvel megjelent Star Wars IX. – Skywalker kora című epizódban is láthattuk a vásznon. A Disney korábbi, fel nem használt jeleneteket dolgozott fel digitálisan, hogy a karaktertől méltó módon vehessenek végső búcsút. Bár a végeredmény itt tényleg szemkápráztatóan gyönyörű volt, Fisher „játéka” inkább emlékeztetett egy robotra, mintsem egy valódi emberre. Carrie Fisher halála után három évvel is látható volt mint Leia hercegnő (Fotó: YouTube) Peter Cushing Nem távolodunk el a messzi-messzi galaxistól, hiszen a lista következő személye a Star Wars-filmek legelső képviselőjének egy emblematikus alakja, a Tarkin admirálist alakító Peter Cushing. Az angol színész 1994-ben hunyt el, mégis feltűnt a Zsivány Egyes: Egy Star Wars-történetben. A készítők egy testdublőrt használtak, kinek fejére az utómunkálatok során ráillesztették Cushing digitálisan újrateremtett arcát. Noha a megoldás igazi technikai bravúr volt, de sokakban etikai kérdéseket vetett fel ez a posztumusz szerepeltetés.

Christopher Reeve Hamarosan beszárnyal a mozikba az új Superman, de most nem róla, hanem egy korábbi Clark Kentről van szó. A ’80-as évek igazságosztója, Christopher Reeve a 2023-as Flash – A Villám című filmben tűnt fel a technológia által, mint a klasszikus Superman egy alternatív változata. A fanatikusok számára feledhetetlen, örömittas pillanatként is hathatott volna a 2004-ben meghalt színészlegenda visszatérése, ám a pocsék animáció, illetve az egész mozi összképe, a visszatérésére készülő, botrányos főhősével együtt, inkább keserű szájízt eredményezett a nézőknek. Christopher Reeve cameója nem sikerült a legjobbra a Flash-ben (Fotó: YouTube) Ian Holm A hazánkban forgatott Alien: Romulus egyik meglepő húzása volt a 2020-ban elhunyt Ian Holm karakterének, Ashnek a visszahozatala. Az alkotók egy új android, Rook modelljében idézték meg az eredeti Ash-t, digitálisan újraalkotva Holm arcvonásait, és mesterséges intelligencia segítségével még a hangját is rekonstruálni tudták. Bár a színész családja rábólintott a visszatérésre, a mozikba került verzió sok kritikát kapott a kissé élettelenre sikerült végeredmény miatt, így a tiszteletadás mégsem volt annyira tiszteletteljes.

