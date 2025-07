Minden magyar arra kíváncsi, hogyan lehet átverni a halált – Végső állomás-filmek hódították meg az HBO Maxot

A haláltól való félelem az egyik legerősebb és egyben leggyakoribb az emberek körében. A pulzusunk pedig csak még inkább az egekbe szökik akkor, ha úgy érezzük, egyenesen les ránk és minket üldöz a vég. Erre az érzésre egy egész filmsorozatot húztak fel az elmúlt 25 évben és úgy látszik, élnek-halnak érte az emberek. Az idén mozikba kerülő Végső állomás: Vérvonalak felébresztette a vágyat a nézőkben egy kis nosztalgiázásra, és most az HBO Maxon mindenki a halál elől (sikertelenül) menekülő tinédzsereket akarja látni. A népszerű streamingszolgáltató toplistájának első hét helyéből ötöt ugyanis az eddigi Végső állomás-felvonások foglalnak el, és nem is kell olyan sokat várni, hogy a frissen megjelent hatodik epizódot az otthon biztonságából évezhessük.

A legnézettebb HBO Max-filmek listáját ellepték a Végső állomás-mozik (Fotó: KPA / KPA)

Vérvonalak az HBO Maxon!

Ugyancsak gyengére sikerült és többnyire negatív fogadtatásban részesülő 3. és 4. epizód után a Végső állomás-franchise jó időre parkolópályára került, és a filmkedvelő közeg többsége talán úgy is vélhette, soha többet nem kell a halál elől menekül ő tiniket nézniük, és már nincs is szüksége senkinek egy újabb, kreatív hullatrancsírozásra. A stúdió viszont bebizonyította, hogy ez mennyire nem igaz. A közel másfél évtized után folytatott franchise hatodik állomása, a Vérvonalakat ugyanis nemcsak a rajongók ölelték keblükre, de még a kritika is agyondicsérte. 50 millió dolláros költségvetését kis híján meghatszorozta a jegypénztáraknál, ám aki lecsúszott róla a mozikban, az ne aggódjon, hiszen augusztus 1-én már csatlakozik is elődeihez a nemrégiben ismét nevet változtató HBO Max kínálatában.

A Végső állomás: Vérvonalak új életet lehelt a félholt franchise-ba (Fotó: New Line Cinema / Entertainment Pictures)

Máris érkezik a Végső állomás 7.?

A franchise-ba új életet lehelő 6. rész után jogosan is tehetik fel a kérdést a rajongók, hogy várható-e következő felvonás. Noha a kérdésre hivatalos válasz még ugyan nem érkezett, de pletykákat már most lehet hallani, melyek szerint New Line Cinema kihagyott ziccernek volna, ha nem készülne el a Végső állomás 7. A szkripten a Vérvonalakat is jegyző Jon Wattsék, ha minden igaz, már most elkezdtek dolgozni, ráadásul az új fejezet olyan régi neveket is visszahozna mint a Végső állomás 2. sztárjai, név szerint Michael Landes vagy A.J. Cook. A forgatás jövőre kezdetét is veheti, a filmet pedig 2027-ben vagy legkésőbb 2028-ban pedig be is mutathatják.