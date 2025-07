Gyűlölik egymást? Közel 30 éve nem állnak szóba egymással a kilencvenes évek bombázó tinisztárjai

Jennifer Love Hewitt filmekben való feltűnése alaposan megcsappant az elmúlt évtizedekben (Fotó: FS)

Bukott a Tudom mit tettél tavaly nyáron

A Tudom mit tettél tavaly nyáron 13 millió dollárral nyitott az amerikai mozikban. A stúdió közel a másfélszeresére számított, ám a negatív kritikák és a rossz nézői visszajelzések nem tettek jót a filmnek. A 18 milliós költségei így is busásan megtérülnek, sőt a film és az alkotók is belengették egy negyedik rész lehetőségét is.