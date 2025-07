Johnny Depp: „B****átok meg! Nem vonulok vissza!” – Ezek Hollywood legbotrányosabb szerepcseréi

Edward Norton

Edward Norton hiába adott bele apait-anyait a dühöngő zöld förtelem megformálásába a 2008-as A hihetetlen Hulk című film főszereplőjeként, a Marvel az első Bosszúállók előtt nem sokkal megmutatta neki, merre is van az a bizonyos ajtó. A hivatalos közlemény szerint „egy együttműködőbb színészt” kerestek a szerepre Norton helyett, és ezt végül Mark Ruffalo személyében meg is találták, akinek neve mára egybe is forrt Hulkéval. A háttérben egyébként minden bizonnyal kreatív fronton alakult ki konfliktus a Harcosok klubja sztárja és a Marvel között. Előbbi, karrierje során nem először és nem utoljára, valószínűleg rendre beleszólhatott a forgatókönyvbe, a rendezésbe és szinte mindenbe, és ez volt az, ami megszülte a végzetes döntést a stúdió részéről.

Edward Norton a hírek szerint túl forrófejű volt ahhoz, hogy helye legyen a később hatalmas sikereket elérő Marvel-filmekben (Fotó: Michael Gibson / Universal Pictures)

Johnny Depp

A visszatérés küszöbén álló egykori Jack Sparrow kapitánynak két ízben volt lehetősége a varázsvilág második leghatalmasabb sötét mágusát, Gellert Grindelwaldot eljátszani. Azonban 2020-ban a The Sun elleni rágalmazási per elvesztése után a Leonardo DiCaprióval hamarosan könnyen nagyot bukó Warner Bros. megkérte, hogy mondjon le a szerepről. Depp szerint ez valójában nem is kérés, hanem egyenesen korai „nyugdíjazás” volt. Egy friss interjúban az Amber Heardtől történő botrányos válása által megtépázott hírnevűvé vált színész a The Telegraph-nak elárulta, mi volt erre a reakciója a stúdió felé: „B****átok meg, nem tudtok csak úgy eltüntetni. Ha azt hiszitek, ezt megtehetitek velem, nagyon tévedtek.” A stúdió végül ha nem is véglegesen, de eltüntette Deppet a vászonról, a franchise-ban pedig Mads Mikkelsent szerződtették a kényszertávozó helyére.