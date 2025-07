Julia Roberts és Cameron Diaz visszatérnek! 28 év után jön az Álljon meg a nászmenet! második része

Közel 30 év után újra felcsendülhet a legendás Say a little prayer for you a vásznon. Az 1997-es Álljon meg a nászmenet! című Julia Roberts film óriási sikert aratott világszerte, és 300 millió dolláros bevételével a korszak legsikeresebb romkomja volt. A Variety információ szerint az évek óta emlegetett folytatás most zöld utat kapott, ugyanis az Előző életek című filmért Oscarra-jelölt Celine Song írja a forgatókönyvét a filmnek, és a pletykák szerint a rendezést is magára vállalhatja.

Julia Roberts és Cameron Diaz is visszatérhet az Álljon meg a nászmenet! folytatásában (Fotó: HIP)

Julia Roberts visszatér

A tervek szerint a folytatásban az eredeti négy főszereplő, azaz Julia Roberts, a Netflixen 11 év után visszatérő Cameron Diaz, Dermot Mulroney és Rupert Everett is nyitott arra, hogy újra belecsapjanak egy zajos esküvőbe! Az eredeti film sztorija szerint Julianne és Michael egész életükben barátok voltak, de aztán a nő rájön arra, hogy férfi és nő között ritkán van barátság, érzelmek nélkül. A szeleburdi csaj azonban egy kicsit megkésett a felismeréssel, ugyanis Michael az esküvőjére hívja el, aki megkérte a bájos Kimberly kezét. Julianne minden józan ész diktálta érv ellenére elmegy az esküvőre, és a fejébe veszi, hogy ott próbálja fúrni a lagzit, ahol csak tudja.

A sikerfilm óta főleg a két női főszereplő, Julia Roberts és Cameron Diaz karrierje indult be igazán, akik mindketten nyitottak lennének arra, hogy összejöjjön egy újabb mókázásra a nagy négyes, hivatalosan azonban egyikük sem erősítette meg, hogy leszerződtek volna a filmhez. Annyi biztos, hogy az HBO MAX-on is látható Előző életek című melankolikus drámával Oscar-jelölést érdemlő Song már nagyban dolgozik a forgatókönyvön.

Vajon ismét Dermot Mulroney kegyeiért küzdenek? (Fotó: HIP)

Azért is esett a választás a koreai filmesre, mert Amerikában már júniusban bemutatták a Többesélyes szerelem című romantikus filmet a dögös Dakota Johnson, Chris Evans és a lassan mindenben hódító Pedro Pascal főszereplésével. Az A24 stúdió egyik legsikeresebb filmje lett a romkom, így Song tökéletes választásnak tűnik arra, hogy kiderüljön, közel 30 évvel később milyen esküvőt akart megfúrni a mostanában a #metoo-nak beintő Julia Roberts.