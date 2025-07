Julia Roberts beint a metoo-nak: 5+1 film, amik bemutatják a szexragadozók működését

Az utóbbi pár évben számos olyan film készült, melyekben a metoo mozgalmat dolgozták fel az alkotók különböző szemszögekből. Julia Roberts már most Oscar-esélyesnek tartott filmje, az After the Hunt azonban csavar egyet a történeten: mi van, ha az „áldozat” visszaél a korával, nemével és faji hovatartozásával?

Vágólapra másolva!

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!