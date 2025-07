Hiába ártatlan Kevin Spacey, ezt a Netflix-filmet soha az életben nem mutatják be!

14 millió dollárt és egy Oscar-esélyes filmet dug el a közönség elől örökre a Netflix. A kétszeres Oscar-díjas Kevin Spacey főszereplésével készült Gore című életrajzi film ugyanis továbbra se kerül a streaming-szolgáltató kínálatába, dacára annak, hogy a színészt két évvel ezelőtt felmentették hétrendbeli szexuális erőszak és kétrendbeli szexuális zaklatás vádja alól , amelyeket négy férfi ellen követtek el. A 66 éves sztár azóta kisebb filmekben kap csak munkát, sokak szerint a Gore-al újra visszatérhetne az élvonalba.

Kevin Spacey Oscar-kaliberű alakítását sose láthatjuk a Netflixen (Fotó: Gianluigi Jorio)

A színész ellen még 2017-ben indult hadjárat, amikor Anthony Rapp színész azt állította, Spacey megerőszakolta őt 14 éves korban egy házibulin, amikor a ő már 27 éves volt. A következő hónapokban újabb férfiak jelentkeztek, hogy az azóta nyíltan meleg színész ellen feljelentést tegyenek zaklatásáért. Spacey azonnal elvesztette minden munkáját: a Kártyavár utolsó évadából kirakták, a Világ összes pénze című filmben a néhai Christopher Plummerrel forgatták újra a jeleneteit, és a már említett Gore című életrajzi filmjét pedig elsüllyesztették, pedig már készen voltak az utómunkálatai is, és 2018-ban, azaz 7 évvel ezelőtt akarták bemutatni, sőt az Oscar-versenyben is indítani, remélve, hogy a színész elnyerheti a harmadik aranyszobrát.

A színész 6 év alatt tisztázta a nevét a bíróságon, de minden munkáját elvesztette (Fotó: James Manning / PA Wire)

Habár 2 éve tisztázta a nevét Kevin Spacey, a Gore továbbra is ott áll valahol a Netflixnél, és nem tervezik a filmdráma bemutatását. Sokak szerint a közvéleményt sokkolná, hogy a kommunistának tartott legendás hollywoodi forgatókönyvíró, Gore Vidal késői éveiről szóló filmet bemutassák. Vidal ugyanis - Spaceyhez hasonlóan - a saját neméhez vonzódott, és a történet egy szigeten játszódik, ahova az öreg író visszavonul, azonban nem várt barátságba bonyolódik egy fiatal fiúval, akit Douglas Booth alakít, akit az életre, a szerelemre és a barátság fontosságára tanít. Sokak szerint szokatlan húzás, hogy a nagyon is woke-nézeteket valló Netflix nem mutatja be ezek után a filmet, Spacey a pletykák szerint abban reménykedik, hogy a Prérifarkas filmhez hasonlóan egy másik stúdió kivásárolja a hét éve dobozban porosodó filmet.