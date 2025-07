Fiúcsapat erőszakolta meg Hitchcock kedvenc szőkeségét

8 évtizedes titokról rántotta le a leplet a 92 éves legenda, akinek az arcát szinte teljesen torzzá tették a plasztikai műtétek. Kim Novak az ötvenes évek legnagyobb sztárjai között volt, a hírnevét Alfred Hitchcock: Szédülés című filmjének köszönheti, amiben a kor Tom Hankse vagyis James Stewart volt a partnere. A színésznő már évtizedekkel ezelőtt visszavonult a filmezéstől, ám rendszeresen jelennek meg az életéről különböző titkok és érdekességek. A The Guardian cikkében például arról mesélt, hogy a tinédzser évei elején egy fiúbanda csoportosan megerőszakolta.

Kim Novakot teljesen tönkre tette az erőszak és a plasztika (Fotó: Isabelle Vautier/VISUAL Press Agency/NORTHFOTO)

Kim Novakot megerőszakolták

A hollywoodi legenda tragikus esete a II. világháború után történt, amikor a Chicagóban mindenki próbált visszatérni a normális kerékvágásba. Cseh bevándorlók gyerekeként nem nézték jó szemmel a családot a környéken. Az apja igyekezett taníttatni a gyermekeit, hogy jobb életük legyen, Novak édesanyja pedig ügyelt arra, hogy még véletlenül se legyen túl kihívó, ne sminkelje magát és az öltözéke se legyen merész. Minden szülői odafigyelés sem volt elég ahhoz, hogy ne történjen meg a baj, amiről nem mert a színésznő beszélni a szüleinek.

Kim Novak erőszak áldozata lett tinilányként (Fotó: SNAP/NORTHFOTO)

Kora tinédzserkoromban történt, több fiú erőszakolt meg egy idegen autójának a hátsó ülésén. Soha nem beszéltem a szüleimnek arról, hogy más gyerekek zaklattak, nemhogy magáról a nemi erőszakról

– idézte a lap Novakot, akit a kétezres évek elején bipolaritással diagnosztizált a pszichiátere. A színésznő részleteiben csak a szakembernek mert már 70 éves kora környékén beszélni, így sokakban felvetődött a kérdés, hogy a szexuális erőszak hatott ki a mentális állapotára.

A Szédülés című filmben ismerte meg a világ (Fotó: HIP/HIP)

Az apámtól örököltem a mentális betegségemet, de a nemi erőszaknak biztosan hozzájárult

– mondta röviden Novak, akit a pletykák szerint a legendás rendező, Alfred Hitchcock is zaklatott. Erről a Madarak sztárja, Tippi Hedren beszélt egy évekkel ezelőtti interjújában.

Hirtelen megragadott és rám rakta a kezét. Szexuális jellegű, perverz és undorító volt a fogdosása

– mesélte Hedren, aki egy titkos ajtót is felfedezett az öltözőjében. A színésznő már hallotta korábban is a pletykákat, és Novak mellett állítólag Grace Kelly, Eva Marie Saint, Ingrid Bergman, Janet Leigh és Vera Miles is zaklatás áldozata lehetett. Novak sose erősítette meg a pletykát.