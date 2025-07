Vérfürdő, orális szex és blues: Vámpírok lepték el a Maxot

Áprilisban még a mozikasszákat, most pedig a Max felületét robbantotta fel Ryan Coogler legfrissebb alkotása, a Bűnösök. A horrorműfajt ismét szexivé varázsoló film egy, Michael B. Jordan által játszott ikerpárról szól, akik miután Chicagóban megszedték magukat, visszatérnek szülővárosukba, hogy ott egy mulatót nyissanak a sanyarú sorsú munkásoknak. Ám, a pajzán banzáj hamar vérfürdőbe csap át, mikor néhány vámpír lép elő az éj sötétjéből. Az ifjú direktor alkotását az teszi különlegessé, hogy sajátos hangulata, egyedi vonásai és mozitörténelmi jelenetei mellett tisztelettel nyúl hozzá olyan alapanyagokhoz, mint Quentin Tarantino és Robert Rodriguez közös klasszikusa, az Alkonyattól pirkadatig vagy John Carpenter, A dolog című műremeke, és működőképesen helyezi át azoknak elemeit a ’30-as évek Amerikájába. A mozi amellett, hogy a kritikusok tetszését is elnyerte, anyagilag is gyümölcsöző volt. Most pedig már streamingen is elérhető, minek következtében a magyar otthonokat is ellepték a vérszomjas vámpírok, ezért összegyűjtöttünk pár érdekes kulisszatitkot a Bűnösökről.

Ryan Coogler mozija, a Bűnösök a filmszínházak után most a Maxot is meghódította (Fotó: Warner Bros/Entertainment Pictures)

Öt érdekesség a Maxot meghódító Bűnösökről:

1. Csizmában érkezett az ihlet

Az inspirációban az a szép, hogy olykor a legváratlanabb helyről érkezhet. Erről tanúskodik a Bűnösök is, melynek rendezőjét, Ryan Cooglert egy különös múzsa csókolta szájon. A vámpírok megjelenését, különösen a vörösen izzó szemüket, valamint az egyik karakter halálát nem más inspirálta, mint a Csizmás, a kandúr: Az utolsó kívánság című Shrek-spinoff, farkas formájában megtestesülő főellensége, azaz maga a halál.

2. O’Connell rögtön aláírt

A mozi bajkeverőjét, a mészárlás startpisztolyát szorongató Remmicket alakító Jack O’Connell sokat nem teketóriázott a felkérésén. A 28 évvel később című másik horrorsztoriban is felbukkanó sztárnak a szkriptet végig sem kellett olvasnia, mert amikor meglátta, hogy karaktere elő fog adni egy ír népdalt, már ott tudta, hogy biztosan aláírja a szerződést. O’Connell felmenői ugyanis Írországból származnak, és a színész maga is ápolja „írmagjait”, példának okáért remekül ropja az ír néptáncot is.