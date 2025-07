Michael Douglas még ezt is képes volt megtenni a saját apjával

Idén ünnepli megjelenésének 50. évfordulóját a mozitörténelem egyik legszívbemarkolóbb drámája, a Száll a kakukk fészkére. A film producereként dolgozó Michael Douglas pedig most arról számolt be, hogy a produkció sikeréért még egy családi balhét is hajlandó volt bevállalni, mely végül Jack Nicholson Oscar-díjához vezetett.

Az 1975-ös klasszikus úgy tökéletes, ahogy van, viszont könnyedén teljesen máshogy is festhetett volna, hiszen Jack Nicholson helyett kis híján Kirk Douglast láthattuk a főszerepben. Az 1960-as Spartacus főhősének neve ugyanis már a produkció megjelenése előtt évekkel egybeforrt Ken Kesey művével. Az ő vezérletével lett színpadra adaptálva, és ő állhatott a Broadway színpadán az 1963-as premier alkalmával. Még a regény jogai is az idősebb Douglas birtokában voltak egészen addig, amíg meg nem unta, hogy egy stúdió sem hajlandó moziba vinni vele a darabot. Ekkor átadta azokat a fiának, Michael Douglasnek, aki már szerencsésebb volt, a film zöld lámpát kapott, ámde akadt egy apró probléma: Kirk Douglas időközben túl öreg lett McMurphy szerepére. A hálátlan feladatot a mozi producereként dolgozó Michaelnek kellett magára vállalni, azaz kirúgni a projektből azt az embert, aki évek óta színpadon játszotta a sztori főhősét. A Jack Nicholson-filmek szerelmesei a Száll a kakukk fészkére producerének, Michael Douglasnek köszönhetik kedvenc színészük felemelkedését (Fotó: Moviestore Collection/face to fa / NORTHFOTO) Michael Douglasnek kellett elvégezni a piszkos munkát A Milos Forman által dirigált produkció idén ünnepli 50. születésnapját, erről pedig a napokban tartott Karlovy Vary Filmfesztiválon is megemlékeztek. A pályafutását közel hat évtized után befejező Michael Douglas is jelen van a csehországi moziünnepen, ahol az Entertainment Weekly kedvéért felidézte élete talán legkínosabb beszélgetését, azaz milyen érzés volt a saját apját, a Golden Globe-díjas Kirk Douglast kirúgni a közösen dédelgetett projektjükből: Nem volt könnyű! Még azelőtt megszerezte a könyvet, hogy az megjelent volna, és színdarabot készíttetettek belőle. A darab felkerült a Broadwayre, méghozzá a karrierje csúcsán. Ez közvetlenül a Spartacus után volt, akkoriban ő volt az egyik legnagyobb sztár, és az volt a terv, hogy előbb színpadon, aztán filmen is eljátssza a szerepet. Évekig próbálkozott, de sosem tudott igazán előrelépni a filmváltozattal. Aztán eltelt majdnem 15 év. Amikor még a Broadwayn játszotta a darabot, egészen más helyzetben volt a karrierje és korban is. Szóval igen, ez volt az én feladatom: közölnöm apámmal, hogy nem ő fogja játszani - idézte fel a történetet a fiatalabb Douglas.

A tragikus sorsú főhős szerepét végül az a Jack Nicholson kapta meg, akinek óriási löketet adott a Száll a kakukk fészkére. Megkapta élete első Oscar-díját, és elképzelhető, hogy enélkül a film nélkül sose vált volna belőle Hollywood történetének egyik, vagy talán legnagyobb sztárja. A Száll a kakukk fészkére Michael Douglas apja, Kirk Douglas főszereplésével teljesen másképp nézett volna ki (Fotó: SMG / NORTHFOTO) A vakvágányra futott spinoff Az 1962-es alapmű egyébként a 13 évvel később megjelent film után is zavartalanul futott tovább a színpadon, a Száll a kakukk fészkére öröksége nemrégiben ráadásul még a streamingen is tovább terebélyesedett. A Netflix-sorozatok ugyanis 2020-ban bővültek a Ratched című spinoff-szériával, melynek az Amerikai Horror Story sztárja, Sarah Paulson volt a főszereplője. Noha a sorozat több szempontból is sikeres volt, a rajongók hiába vártak évekig a folytatásra, 2024-ben a streamingóriás végleg kukába vágta a 2. évad ötletét.

