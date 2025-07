Nem netezett, és gyűlölte az erőszakot: Michael Madsen titkos élete

Tegnap végleg itt hagyott minket a B-filmek királya. Meghalt Michael Madsen, a színész, mint ismert, szívroham következtében hunyt el a tegnapi nap során. A legtöbben Quentin Tarantino filmjeiből ismerhetjük, úgymint a Kutyaszorítóban, a Kill Bill vagy a hamarosan eltűnő Aljas nyolcas. A színész nem volt a szavak embere, de számos olyan érdekes titok övezte az életét, amit nem is gondoltunk volna egy olyan művészről, aki a legtöbbször rosszarcú bűnözőket alakított a vásznon.

Michael Madsen 67 éves volt (Fotó: Miramax Films / KPA)

Michael Madsen titkos élete: semmi modernitás

A színész mindig is büszkén vallotta, hogy nem izgatják a modern kor vívmányai. Nem volt mobiltelefonja, sőt internetet sem használt, csak és kizárólag vonalason lehetett elérni őt. Még meglepőbb, hogy imádott kézzel írt levelet írni és kapni is, ami egy tipikus klasszikus macsóra emlékeztető szokás.

Michael Madsen és az erőszak

A színész nagyjából minden második filmjében egy rossz arcú, erőszakos gengszter, banditát, gyilkost alakított. Nagyon erős ellenérzete volt az erőszakkal kapcsolatban, egy interjúban azt is elmesélte, hogy a Kutyaszorítóban című filmben meg kellett vernie a kollégáját, ami nagyon kikészítette. A kritikusok viszont imádták az alakítását, Mr. Szőke szerepéért minden idők második filmes főgonoszának választotta meg a Maxim Magazine.

A Kill Bill premierjén Uma Thurman és Quentin Tarantino társaságában (Fotó: BORDE-JACOVIDES / BESTIMAGE / 00097797)

Michael Madsen és élete legnagyobb hibája

A Kutyaszorítóban sikere után Quentin Tarantino neki ajánlotta fel Vincent Vega szerepét a Ponyvaregényen. Mivel a filmnek már volt egy nagy sztárja Bruce Willis személyében, így a producerek is örültek volna Madsen szerepeltetésének, akinek nagy lökést adott a Kutyaszorítóban sikere. A Wyett Earp című filmet választotta végül, megadva ezzel az esélyt John Travoltának a visszatérésre és egy Oscar-jelölésre.

Michael Madsen munkái

A színészet előtt mindenféle munkája volt, sőt sokáig ezekből a melókból lógott ki forgatni, hátha egy nap eljön az áttörés. Volt autószereplő, tájépítő, sőt kórházban is dolgozott. Erről később sem mondott le, rendszeresen segített egészségügyi intézményekben, 2002-ben a Shriners Hospital For Children gyerekkórház még díjat is adott a színésznek a munkásságáért.