Harrison Ford egyike Hollywood alábecsült csillagainak, akiknek járna már egy Oscar-díj

Az Oscar-díj 1929-es alapítása óta a filmszakma egyik legrangosabb kitüntetése, amit szakemberként és színészként kapni lehet. Minden évben nagy a verseny, de a díjátadó közel százéves története során így is akadtak olyan művészek, akik felett méltatlanul elsiklott az ítélőbizottság tekintete. Elég Harrison Fordra gondolnunk.

A Harrison Ford filmek tárháza végtelen, de sosem kapott még Oscar jelölést sem, pedig megérdemelt lenne (Fotó: Lucas Films / ZUMA Press)

Harrison Ford sorozatokban is brillírozott

A Star Wars és az Indiana Jones filmek sztárja talán a legmeghökkentőbb tagja ennek a listának. Harrison Ford rajongótábora hatalmas, pont az előbb említett filmek miatt. Han Solo és Indiana Jones kitörölhetetlen kulturális ikonokká váltak, a szakma mégsem méltatta kellő figyelemre. Eddigi pályafutása alatt még egy jelölést sem tudott begyűjteni. Pedig a Harrison Ford filmek magyarul is nagyon népszerűek már a nyolcvanas évek óta.

John Travolta

Karrierje a 70-es években indult be. Tánctudását a Szombat esti láz című filmben csillogtatta meg először, innen pedig egyenes út vezetett a Grease főszerepéhez, amiben ismét bizonyíthatta tehetségét. A Tarantino rendezte Ponyvaregényben is volt egy ikonikus táncjelenete, ami mára popkulturális jelentőségűvé vált. De pályafutása alatt azt is bebizonyította, hogy nemcsak a táncparkett ördöge, hanem drámai és akciójelenetekben is megállja a helyét. Szinte bármilyen műfajban képes maradandót alkotni, ennek ellenére még jelölést sem kapott az elmúlt évtizedekben.

Michelle Pfeiffer

A színésznő Al Pacino oldalán robbant be a köztudatba a Sebhelyesarcúban nyújtott alakításával. Legikonikusabb szerepe a Batman visszatér Macskanője volt, a legtöbben ezzel a szereppel azonosítják. Karrierje során három alkalommal került a díj közelébe, jelölték A csodálatos Baker fiúkért, A szeretet földjéért és a Veszedelmes viszonyokért is, azonban egyik jelölést sem tudta díjra váltani. Travoltához hasonlóan ő is bizonyította, hogy színészi kelléktárába a thrillertől kezdve a drámai szerepeken át bármi belefér, de az aranyszobrot még mindig nem vihette haza.

Michelle Pfeiffer volt a 80-as években a legtöbbet kereső színésznő Hollywoodban (Fotó: Getty Images for Warner Bros. Discovery/AFP/Kevin Winter)

Jim Carrey

A kanadai nagy nevettető főként vígjátékszerepeiről vált ismertté, de a Truman Show-ban és az Egy makulátlan elme örök ragyogásában megmutatta, hogy nem csak a mókázáshoz ért. Számos díjat tudhat magáénak, többek között Golden Globe-ot is kapott, az Oscar azonban a mai napig elkerülte, talán pont azért, mert a szakma beskatulyázta mint vígjátékszínészt.

Glenn Close

A színésznő legfőbb ismérve, hogy zseniálisan alakít negatív hősöket. Olyan mélységet és komplexitást kölcsönöz az általa megformált karaktereknek, amire csak kevesen képesek. A Végzetes vonzerőben Michael Douglas oldalán nyújtott felejthetetlen alakítást és a lista élén szereplő Michelle Pfeifferrel is játszott a Veszedelmes Viszonyokban. Ezidáig hét alkalommal jelölték Oscar-díjra, de még egyszer sem tüntették ki a rangos elismeréssel.