15 éve pusztították el az agysejtjeinket Adam Sandler és az apukák

Adam Sandler neve egyszerre jelenti a prosztó humort és a minőségi dráma szórakozást is. A színész vígjátékai általában túllőnek a célon és olyan altesti poénokkal operálnak, amik miatt ugyanannyian nézik le, mint ahányan imádják a filmjeit, ilyen a Nagyfiúk is. A 15 éve készült vígjáték azonban egy dologra biztos jól ráérzett: a középkorú apukáknak is kijár egy kis szórakozás.

15 éves a Nagyfiúk

A sztori szerint öt középiskolai barát a korábbi edzőjük temetésén látja egymást 30 év után. A tragédia a középkorú férfiakat arra sarkallja, hogy éljenek egy kicsit, így kiruccannak egy tóparti házba a nejeikkel és a gyerekeikkel. Persze a fókusz a fiúk bandázásán van: jöhet a buli, baromkodás és persze a nagy felismerések. A filmben Sandler mellett Kevin James, Chris Rock, David Spade és Roy Schneider alakítják a „fiúkat”, miközben az oldalbordákat Salma Hayek, Maya Rudolph és Maria Bello. A hatalmas siker mellett számos érdekességet is tartogat a forgatás, kevesen tudják, hogy a filmet már a kilencvenes években el akarta készíteni Sandler, ám egy tragédia közbeszólt. A film 271 millió dollárt keresett világszerte, majd jött a folytatása is, ami szintén sikeres lett.

Titkok a Nagyfiúk forgatásáról