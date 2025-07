Mi történik? George Clooney-val és Vlagyimir Putyinnal versenyez Nemes Jeles László és Enyedi Ildikó Velencében

Példátlanul erős mezőnybe válogattak be két magyar filmet is a Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon. Nemes Jeles László és Enyedi Ildikó legnagyobb ellenfelei között George Clooney, Emma Stone, The Rock és a Vlagyimir Putyint alakító Jude Law is szerepel.

Évtizedek óta nem volt arra példa, hogy két magyar rendező filmjét is beválogassák a Velencei Nemzetközi Filmfesztivál versenyprogramjába. Nemes Jeles László „Árva" és Enyedi Ildikó „Csendes barát" című filmjei is versenybe szállnak az olasz mustrán, ami augusztus 27-én indul. Az idei mezőny kifejezetten erős! Mutatjuk, kik lehetnek a legnagyobb ellenfelei a két magyar rendezőnek. Nemes Jeles László és Enyedi Ildikó erős mezőnyben versenyez (Fotó: Prensa Internacional / NORTHFOTO) Nemes Jeles László és Enyedi Ildikó Velencében: őket kell legyőzniük a mustrán Paolo Sorrentino: „La Grazia” A Velencei Nemzetközi Filmfesztivál nyitófilmje, amiről egyelőre csak annyit tudni, hogy egy olasz szerelmi történetet mutat be. Paolo Sorrento neve azonban garancia a sikerre, gondoljunk csak az Oscar-díjas, A nagy szépségre, vagy az azóta visszavonult Michael Caine-t, a kétszeres Oscar-díjas Jane Fondát és a magyar származású Rachel Weisz-t is felvonultató Ifjúságra. Filmjei állandó sztárját, Toni Servillo-t ismét felkérte a főszerepre, ami még izgalmasabbá teszi a rejtélyes történetet.

