A Netflix legújabb topfilmjét receptre írnánk fel az álmatlanságban szenvedőknek

A bezártságtól való félelem, azaz a klausztrofóbia egy olyan pszichológiai jelenség, mely az emberiség történelmében nagyon régről gyökeredzik, de csak a 20. században kezdtek komolyabban foglalkozni vele. Egy tanulmány szerint a Föld lakosságának közel 10 százaléka szenved súlyos klausztrofóbiában, így nem meglepő, hogy a tudomány mellett a művészetek, ezen belül a filmek is gyakorta foglalkoznak ezzel a problémával. Ebben a témában több kiváló alkotás is eszünkbe juthat, ilyen volt például A kocka, A platform, a Cloverfield Lane 10 vagy A köd. Ebbe a táborba szeretett volna tartozni a Netflix legújabb thrillere, A téglafal is, mely napok óta vezeti a streamingóriás filmes toplistáját. Azonban a német mozi csak szeretett volna olyan jó lenni mint elődei, ám képtelen volt felnőni a feladathoz, pedig minden adott volt neki hozzá.

A legnézettebb Netflix-filmek listáját A téglafal vezeti, bár nem tudni, ezt mi indokolja (Fotó: YouTube)

Összezárva a problémáinkkal

A történet a németországi kikötővárosban, Hamburgban játszódik, ahol egyik pillanatról a másikra egy áttörhetetlen fal húzódik fel minden épület köré. Se ki, se be. Ebben a kellemetlen helyzetben találják magukat főszereplőink, a Valkűrben, A halottak hadseregében és az Oppenheimerben látott Matthias Schweighöfer Timje és az ő barátnője, Olivia. A főhősök persze nemcsak a fallal találják szemben magukat, hanem a feldolgozatlan traumáikkal és párkapcsolati problémáikkal is, melyeket a direktor, Philip Koch nemcsak sejtet, hanem idegesítően a néző szájába ad, ahogyan falat, mint szimbólumot is maguk a főszereplők hozzák összefüggésbe az egymástól való eltávolodásukkal. Némi drámai elmélkedést követően a kelepcéből egyhamar megpróbálnak kiutat találni, holott nem tudják, mi vár rájuk odakint. Útjuk közben viszont rádöbbennek, lehet, nem is a kint zajló armageddontól, hanem bent rekedt többi embertől kell jobban félniük. A lakók között egyébként a magyar nézők felfedezhetnek egy ismerős arcot is, ugyanis Juri szerepében azt a Murathan Muslut láthatjuk, aki II. Murádot alakította a nagy sikerű Hunyadi-sorozatban. Bár ott az osztrák színész játéka messze nem volt ennyire idegesítő.