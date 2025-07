Ausztrál szépfiúval tér vissza A farm, ahol élünk a Netflixen

A legjóképűbb ausztrál sztárral érkezik a legendás családi sorozat legújabb változata. A farm, ahol élünk 1974 és 1983 között 204 részen keresztül mutatta be az Ingalls család kalandjait egy 19 századi amerikai farmon, most pedig a Netflixen születik újjá a történet. A főszereplő Charles mellett az is kiderült, ki lesz az új Laura Ingalls is.

Luke Bracey lesz a Netflix A farm, ahol élünk című sorozatának főszereplője (Fotó: Borja B Hojas/AlterPhotos/ABACA / NORTHFOTO)

A Farm ahol élünk a Netflixen tér vissza

A családfő Charles Ingallst a 36 éves Luke Bracey alakítja, akit olyan szuperprodukciókból ismerhetünk, mint a Holtpont, a November Man vagy a G.I. Joe: Megtorlás. Továbbá a Netflix közönsége egy emberként zúgott bele és a sikolykirálynő, Emma Robertsszel alkotott párosába az Alkalmi randevú című alkotásban., Később a Talán igent mondokban is szerette a közönség, ahol a legendás Diane Keaton és a mostanában olasz nagyiként hódító Oscar-díjas Susan Sarandon is játszott.

Emma Roberts társaságában az Alkalmi Randi című Netflix filmben (Fotó: Netflix / NORTHFOTO)

Az ausztrál szörfös, szépfiú mellett a lányát, a kis Laura Ingallst Alice Halsey alakítja, akit a Minden kémia című sorozatban ismert meg a nagyközönség a szintén Oscar-díjas Brie Larson oldalán. A további szerepekben Crosby Fitzgerald, Skywalker Hughes, Jocko Sims és Warren Christie látható.

A Netflix hamarosan nekilát a széria forgatásának azt viszont még nem tudni, hány rész készül el. Az összesen 2024 epizódot megélt alkotás a család, a barátság és a hit fontosságára hívta fel a figyelmet az Ingalls család kalandjain keresztül, miközben a mai modern Amerika alapítóinak az életét és harcait is jobban megismerhettük. A bölcs családfő Charles, a neje Caroline és gyermekeik kalandja milliókat ültettek a hetvenes évektől kezdve a tévéképernyők elé. A netflixes újragondolás producere, Rebecca Sonnenshine A farm, ahol élünk értékeit a 21. században, több mint 50 évvel az eredeti széria után is fontos bemutatni a nézőknek.

A Farm, ahol élünk 50 éve nem vesztett népszerűségéből (Fotó: T.C.D / VISUAL Press Agency / NORTHFOTO)

A farm, ahol élünk megannyi rajongó szívét és képzeletét ragadta meg szerte a világon, és izgatottan várjuk, hogy megosszuk a remény és optimizmus maradandó témáit ennek az ikonikus történetnek a friss felfogásával. Rebecca víziója olyan érzelmi mélységgel nyúl az alapanyaghoz, amely örömet fog okozni ennek a szeretett klasszikus új és meglévő rajongóinak egyaránt

– mesélte Jinny Howe, a Netflix drámasorozatokért felelős alelnöke.