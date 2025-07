Óriásit robbantott a Vad természettel a Netflix: jöhet a második évad! Megszólalt Eric Bana

Ahogy az idén trendivé vált, a Netflixet ismételten egy minisorozat uralta le. Az olyan, Emmy-díjért is versenybe szálló, rövid szériák mint a Szirének, a Kamaszok vagy a Négy évszak után ezúttal egy igazi bűnügyi történet ragadta magával a streamingplatformra látogatókat. A Trója sztárja, Eric Bana, valamint a Jurassic Park-filmek paleontológusa, Sam Neill főszereplésével június 17-én debütáló Vad természet cselekménye a Yosemite Nemzeti Parkban történt furcsa haláleset körül forog. Bana karaktere, a park rendjéért felelős Kyle Turner mindent megtesz azért, hogy az esetet felgöngyölítse, de nyomozása során egyre mélyebbre ássa magát a sötétebbnél sötétebb részletekben. A show pár nap alatt hatalmasat futott Netflixen, jelenleg is vezeti a nézettségi listát, a fanatikusok pedig már most éheznek a mindössze hat részből álló sorozat folytatására.

A legnézettebb Netflix-sorozatok listájának élén Eric Banáék állnak most a Vad természet című krimisorozattal (Fotó: YouTube)

Érkezik is a Vad természet 2. évada?

Ahogy az ilyenkor lenni szokott, a toplistát vezető sikersorozat folytatása már a premier után pár nappal beszédtéma. A folytatás kérdése a Variety jóvoltából a főszereplőhöz, Eric Banához is elért, aki egyelőre nem árult el semmi konkrétumot, de az biztos, már most szóba került a Vad természet 2. évada a Netflix háza táján:

Kicsit még várjunk ezzel, és majd meglátjuk. De természetesen már szóba került, hogy mi várhat Kyle-ra a történtek után. Sose lehet tudni, mit hoz a jövő

– árulta el a lapnak sejtelmesen a sorozat főhőse.

Bár a rajongók sokasága szeretne visszatérni a Yosemite Nemzeti Parkba egy újabb bűnügy megoldására, de ahogy azt a Kaos, vagy egyéb más népszerű szériák példájából látjuk, a Netflixre nem mindig hat a nép akarata, és még az olyan nagy nevek sincsenek biztonságban a „kukázás” előtt, mint Arnold Schwarzenegger. Persze, ettől függetlenül még minden esély megvan rá, hogy folytatódik Eric Bana és társainak nyomozása legalább egy évad erejéig.

Eric Bana a Vad természet mellett a Netflix-filmek felhozatalát is erősíteni fogja hamarosan (Fotó: YouTube)

Eric Bana a Netflixen talált új otthonra

A Trója Hectorja úgy tűnik, nagyon belejött a vörös streamingóriással való közös munkába, hiszen pár hete is még velük forgatott. A Netflix jövőre egy izgalmas akció-thrillerrel készül, melyben nem kisebb nevek tűnnek majd fel Eric Bana oldalán mint A halhatatlan gárda amazonja, Charlize Theron, illetve a Kingsman-filmek sztárja, Taron Egerton. A mozit az Everest és a Sodródás című drámák rendezője, Baltasar Kormákur dirigálja, az ő segítségével térhet vissza Bana az A-listás hollywoodi sztárok közé, de még, ha ez a terve be is fuccsolna a Vad természet főhősének, egy B-terve még lehet. Ugyanis sok más sztárszínész mellett az ő nevét is egyre többször lehet olvasni, mint lehetséges visszatérő vagy cameoszereplő a jövő évi Bosszúállók: Ítéletnapban. A multiverzumot megelevenítő történetben Eric Bana Hulkként térhet vissza. A szerepet Ang Lee 2003-as filmjében öltötte először magára, és nem kizárt, hogy mégsem utoljára, hiszen a Russo fivérek alkotásában szinte bármi megtörténhet.