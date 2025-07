Rejtélyes gyilkos riogat a Netflixen, közben a Halál és a robot is lecsapnak ránk

Ötször is lecsap a halál, jönnek a robotautók és az év legcsavarosabb krimije is befut. A Netflixen érkezik a kedvenc szexvalóságshow-nk új évada és közben a női Columbo is visszatér a SkyShowtime-on.

Vágólapra másolva!

A nyári streamingbemutatók továbbra is dübörögnek. A Netflix, a SkyShowtime, az HBO Max, a Disney+ és további kedvenc szolgáltatóink új bemutatókkal, valamint régi kedvencekkel is várnak minket a hétvégén. Eric Bana rejtélyes krimiben tér vissza a Netflxien (Fotó: Netflix) Netflixen érkezik a nyár krimisorozata Vad természet A Netflix legújabb minisorozatában a Yosemite Nemzeti Park hatalmas erdőségeiben találnak egy női holttestet a helyi hatóságok. A gyilkosságok miatt egy komplexebb bűnügyet kell fertárni, és egy szövetségi nyomozót is be kell vonni a rejtélyes esetbe. A vadonnak és a benne élőknek azonban megvannak a saját szabályai, ami egy feszült és csavaros krimivel várja a nézőket. A főszerepeben a Trója rég nem látott ausztrál szívtprója Eric Bana látható, a legutóbb Annette Bening mellett senyvedő férjként is remeklő Sam Neill és a Kis tüzek mindenüttben hatalmasat alakító Rosmary DeWitt mellett.

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!