Nicole Kidman mindent megvillant, botrányfilm és Adam Sandler is vár ránk

Ez a hétvége is számos izgalmas streaming-premiert tartogat magában. Nicole Kidman, Daniel Craig és Adam Sandler is most debütál legújabb filmjével. Fülledtségben, botrányban és humorban nem lesz hiány ezen a hétvégén sem.

Jókislány

Az Oscar-díjas díva tavaly a Velencei Nemzetközi Filmfesztivál legjobb színésznőjének járó díjat kapta meg a durva és bevállallós alakításáért. Sokan el se mernének vállalni egy ilyen szerepet Hollywoodban, pláne közel a hatvanhoz. Kidman azonban nem ismer lehetetlent: egy ötvenes vállalatvezetőt, Romy-t alakítja a Jókislányban, akinek látszólag tökéletes az élete, ám egy nap megismeri a rejtélyes és fele annyi idős gyakornokot, Samuelt, aki felszínre hozza a legperverzebb vágyait. Romy az egész életével játszik, miközben egyre jobban merül el a szadomazo játékokban. Kidman perverzkedése a filmben mindet visz, a színésznő villant és maszturbál is az HBO MAX-on látható filmben. A filmben Harris Dickinson és Antonio Banderas a partnerei.