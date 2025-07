Ezt az egyetlen színésznőt nem tudta ágyba vinni Richard Burton!

Az egész világ szerelmes volt belé: szabálytalanul sármos, kissé marcona kiállás, és olyan hang, amire szinte minden nőnek kihagyott a szívverése, egyet kivéve. Richard Burton a karrierje során nem csak a vásznon, de a kamerán kívül is meghódította a szebbik nem tagjait, és az sem zavarta, ha közben felesége volt. Egy legendás Oscar-díjas színésznő azonban nem engedett a csábításának!

Richard Burton rendszeresen vitte ágyba a partnernőit (Fotó: M.G.M / M.G.M)

Richard Burton szeretői

A színészt legtöbben az Elizabeth Taylorhoz fűződő szenvedélyes és viharos házasságáról illetve két házasságukról ismeri a nagyközönség. A sztárpár 1960-ban ismerkedett meg, amikor a színésznő a Kleopátra című filmet kezdte Londonban forgatni. A kékszemű szépség ekkor még Eddie Fisher neje volt, de Burton már akkor szemet vetett a színésznőre. A színész is foglalt volt, ekkoriban már 11 éve volt Sybil Williams a felesége, aki nem mellesleg két gyermekének anyja is volt. Burton már őt is rendszeresen csalta a filmes partnereivel: megfordult az ágyában többek között Claire Bloom, Jean Simmons, Maggie McNamara, Lee Remick, Lana Turner és Mary Ure is.

Elizabeth Taylort és rendszeresen csalta (Fotó: NORTHFOTO)

Burton és Taylor szenvedélyes viszonyba kezdtek, ám a Kleopátra forgatása hosszú időre leállt a rossz angol időjárás illetve Elizabeth Taylor súlyos betegsége miatt, amibe kis híján bele is halt. 1961-ben a munkálatok álltak, Burton pedig a Camelot című musicalben vállalt szerepet, amiben partnere, az akkor még csak a színházi világban ismert Julie Andrews volt. Az idén 90 éves színésznőt Burton szintén el akarta csábítani, ám a színésznő nem engedett a rámenős partnerének. Miután véget ért az előadás sorozat a legenda szerint Burton a következőket súgta oda a Mary Poppins és A muzsika hangja sztárjának:

Te voltál az egyetlen női partnerem, akit nem vittem ágyba

– monda a legendának, akit a közönség a Neveletlen hercegnő-filmekből és a Bridgertonból ismerhet.

Julie Andrews nem engedett a csábításának (Fotó: WALTER / BESTIMAGE)

Burton később sem hagyott fel a hódításaival: miután elvette a világ legszebb nőjének tartott, tragikus sorsú Elizabeth Taylort, őt is rendszeresen lecserélte fiatalabb színésznőkre. Az 1984-ben, erős alkoholizmusa miatt elhunyt színész többek között Geneviève Bujold, Nathalie Delon és Raquel Welch szeretője is volt.