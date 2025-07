Scarlett Johansson és a nyár nagy látványfilmjei - 5 mozi, amit ne hagyj ki júliusban

Gigászi filmek érkeznek júliusban a mozikba. Scarlett Johansson, Rupert Friend, Aaron Taylor-Johnson, Ralph Fiennes, Jodie Comer, David Corenswet, Nicholas Hoult: néhányan a sztárok közül, akiket megnézhetünk júliusban a mozikban. Mutatjuk a kínálat javát!

Scarlett Johansson a dinók elől fut: 5 film, amit júliusban látni kell a mozikban

Jurassic World: Újjászületés (Jurassic World: Rebirth)

Hazai mozis premier: 07.03.

Már a hetedik Jurassic-film? A kilencvenes évekbeli mozik után a dinoszauruszos franchise 2015-ben éledt újra, immár Jurassic World címmel, és azóta ütemesen kaptuk az újabb és újabb részeket, melyek már kevésbé mentek eseményszámba, bármennyire is szépen teljesítettek a nézőszámok terén. Nem véletlenül kapta hát az Újjászületés alcímet az új Jurassic-mozi, és igazoltak le egy hozzá gigasztárt Scarlett Johansson személyében. Mindeközben rendezői poszton is vérfrissítés történt Gareth Edwards-szal (Zsivány Egyes, Godzilla). A történet is elszakadt a szórakoztatóparkos alapoktól, és a hírek szerint sikerült egy igazán izgalmas, de megosztó kalandmenetet varázsolni ebből az új dinós menetből.

28 évvel később (28 Years Later)

Hazai mozis premier: 07.03.

Júniusra ígérték, de júliusban már tényleg megérkezik a mozikba az év egyik legjobban várt mozifilmje. Jártunk már 28 nappal és 28 hónappal később is a zombiapokalipszis kitörése után, most pedig azt is megnézhetjük, hogyan fest a világ 28 évvel egy ilyen esemény után. Az egészségesek kis csoportja egy szigeten él, de néhányan kénytelenek behatolni a szárazföld rejtélyes és vérszomjas mélyére. Hogy ez egyszerre lesz érdekes és szórakoztató, arról az eredeti alkotógárda gondoskodik, az élén Danny Boyle rendezővel (Trainspotting, Gettómilliomos, 127 óra), a szereplőgárdában pedig olyan nagy nevekkel, mint a konklávézó Ralph Fiennes, korunk legkarizmatikusabb színésznője Jodie Comer, és az új James Bond-ként emlegetett Aaron Taylor-Johnson.

Superman (Superman)

Hazai mozis premier: 07.10.

A nyár hagyományosan a nagy látványfilmeké a mozikban, és mi lehetne nagyobb és látványosabb mozis produkció, mint egy szuperhősfilm a műfaj egyik leghíresebb figurájával, magával Superman-nel? Az új film egy új kezdetet is jelent a DC képregényfigurák mozis kalandjainak történetében, hiszen az a James Gunn vezényelte le, aki korábban már sikerre vitte A galaxis őrzőit a rivális Marvelnél. Gunn nem csak rendezőként vesz részt a DC-univerzumban mostantól, kreatív főnökként rakja irányba a bukdácsoló filmek sorsát.