Linda Hamilton elárulta: ez vár ránk a Stranger Things utolsó évadában

Újabb részletek derültek ki a Netflix legnépszerűbb amerikai sorozatának kulisszái mögül. A Stranger Things utolsó évada idén év végén érkezik, amihez csatlakozott a legendás Linda Hamilton is. A Terminátor-filmek 68 éves sztárja kulisszatitkokat osztott meg a szerepéről és a grandiózus forgatásról.

A 68 éves Linda Hamilton a Stranger Thingsben térhet vissza az élvonalba (Fotó: Kento Nara / Northfoto)

Linda Hamilton a Stranger Thingsben

A színésznő egy rejtélyes orvost, Dr. Kay-t fogja alakítani, aki komoly befolyással lesz a világ és a Hellyel Lefelé sorsának alakulására. A színésznő úgy érzi, ez élete legnagyobb szabású produkciója.

Nyolc epizód leforgatása egy évet vett igénybe, szóval soha nem voltam egy projekten egy évig. Hat hónap volt a leghosszabb idő. A Terminátor, a Dante Pokla és hasonló filmeket régen hat hónapig forgattuk, de ma már alig csinál ilyet valaki

– mesélte Hamilton, aki közel a 70-hez is hatalmas lelkesedéssel vetette bele magát a munkába, a fejesek ugyanis rögtön bedobták a Netlfixesek a sűrűjébe.

Eposzi fináléra számíthatnak a rajongók az év végén (Fotó: Netflix)

„Az összes nagy jelenetemmel kezdték a forgatást az első hetemen. Nagyon érdekes volt, felkészültem már a szerepre, de az első forgatási hetem irtózatosan mozgalmas volt. Megnéztem, mi van a beosztásban, és azt gondoltam: Szó sem lehet róla. Még egy szót sem tudtam a karaktertől.”

A Stranger Thingsben jöttem rá,, hogy minden egyes nap, amikor forgatnak, hatalmas, mert szó sem lehet arról, hogy csak a kaszkadőrmutatványokra, speciális effektekre, nagy színészi alakításokra vagy a karakterrel kapcsolatos dologra koncentrálnak. Itt minden egyszerre történik és minden nap hatalmas volt egy éven át!

– fűzte hozzá Hamilton.

A rajongók már tűkön ülve várják, hogy vajon mi lesz az utolsó 8 epizódban a gyönyörű Millie Bobby Brown által alakított Tizi és a többiek sorsa. Sok teória kering a fináléról, többen úgy sejtik, hogy a Londonban és New Yorkban látható Stranger Things: The First Shadow című darab adja meg rá a választ, és egy rejtélyes női karakternek is meg kéne jelennie a fináléban, akit tiniként érzelmi szálak fűzték a főgonoszhoz.