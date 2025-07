Ez a 93 éves asszony a világ legjobb kaszkadőre: még Tom Cruise-t is lenyomja a néni

Az öregedés Hollywood olyan idealizált tabuja lett, ahol a közelről is maximum hatvannak kinéző Jane Fonda pár plasztikai műtét után büszkén hirdeti, hogy ő bizony már 87 éves. Az agyonsminkelt, varrt és világított sztárok helyett szinte felüdülés a forgatás idején 93 éves June Squibb-et látni, a Thelma című filmben. Valódi nő, még mindig csillog a szeme és ha kell, maga végzi a kaszkadőrmutatványait. A Thelma egy vicces és lélekmelengető sztori arról, milyen is öregnek lenni, várni a közeledő véget, de amíg csak lehet jól beinteni a halálnak.

Thelma nem hagyja magát (Fotó: Universal)

Thelma a vagány

Kicsit feledékeny, de egész jól netezik, a levelező rendszerrel bajai vannak, de a madzsong nagyon meg neki. Ő Thelma, 93 éves, 2 éve halt meg a férje, a lánya pszichológus, aki már rég otthonba záratta volna, egyedül az unokájára számíthat. Danielnek valahogy semmi se akar összejönni, ADHD-szerű tünetei mellett sem a pénzét, sem a munkáit nem tudja megtartani, és akkor még a csajokról nem is beszéltünk. Haszontalannak is érzi magát, ezért is lesi a nagymamája minden kívánságát, remélve hogy könnyebbé teheti neki az utolsó éveit. Egy nap azonban Daniel nem jelenik meg, Thelma pedig egy rejtélyes telefont kap, miszerint a fiú börtönben van autóbaleset miatt, és azonnal kell 10.000 dollár, amit a postán kell feladni az ügyvédnek. Thelma már elő is vette minden dugipénzét és fénysebességgel megy a hivatalba. Igen, ő is – mint oly sokan – unokázós csalók áldozata lett.

A rendőrség tehetetlen, a pénz már úton van, és amúgy is csak szegény asszony tűnik bolondabbnak a kialakult helyzet miatt, mivel lassan növekvő agydaganata van. Thelma azonban nem hagyja magát, útnak indul egy régi barátjával és annak nyugdíjas robogójával, hogy visszaszerezze a pénzét, és bizonyítsa: még mindig van miért élnie!

A 93 éves asszonynak az unokája a mindene (Fotó: Universal)

A Thelma nem akar szépelegni, inkább néhol viccet csinál az öregedésből, olykor meg fájdalmas felismerésekkel tolja az arcunkba az idő múlását. Visszatérő poénforrás, amikor az idős nő random nyugdíjasokkal találkozik az utcán, majd pár perc után rájönnek arra, hogy nem is ismerik egymást. A nyugdíjasotthon kényelméről hallani sem akar, inkább egy féktelen motorosüldözéssel ellopja a barátja járművét, miközben kicselezi a demens betegeket.