Túl sok: Uralja a Netflixet a ketaminozó temus Jane Austen

Lena Dunham humorát könnyű nem szeretni, sokaknak nyers, trágár, de egy biztos: a színésznő-író-rendező önazonos. A Csajok című HBO MAX sorozatával a huszonéves generáció nőit nevelte fel, és most a Netflix Túl sok című szériájával a harmincas korosztály van terítéken. A műfajban hiánypótló ez a fajta őszinteség, de a kevesebb több lett volna.

A Túl sok Jessicája nehezen elviselhető (Fotó: Netlfix)

Túl sok tényleg túl sok a Netflixen?

Dunham a Csajokban bemutatta azt a wannabe huszonéves nő típust, aki nem a Szex és New Yorkon nevelkedett fel, nem heti egy cikk megírásából jár a Pradaba vásárolni, nem turkálnak a salátájukban az éhhalál szélén, és a Tiffanyban mért szerelem helyett már annak is örülnek, ha nem egy címeres idióta a randijuk. Nem beszélve arról, hogy a csacsogás helyett keményen odamondják egymásnak és a férfiaknak is frankót. Lena Dunham az utóbbi években picit visszafogta magát, azonban most úgy gondolta, a Csajok rajongói 35-40 éves nők lehetnek, akik vagy befutottak és megtalálták álmaik hercegét vagy nagyon nem. A Túl sok alkotóját most a nagyon nemlehetősége érdekelte, vagyis inkább az, mi történik egy olyan erősen harmincas, finoman szólva sem címlaplány, nyers nővel, akit 8 év után elhagy a pasija, a munkájában nem halad előre és még földrészt is kell váltania a remélt siker érdekében.

A nyuszilány és Andrew Scott, a rendező (Fotó: Nettflix)

Ilyen nő Jessica, akit egy zseniális nyitójelenetben látunk, ahol kissé ittasan, egy kertitörpe segítségével betör az (ex)pasijához, aki már rég a tökéletes influenszer csajával alszik az ágyban. Jessica amúgy is fura kicsit. A ruhatára néha olyan, mint egy japán tinilány J-Pop szettje, olykor meg olyan cuccokat vesz fel, amiket még Jane Austen is cikinek tartott volna bő 200 évvel ezelőtt. Jessica rengeteg, hangos, harsány, de igazából semerre se halad az élete. A volt sógora azonban egészen Londonig küldi a lányt, remélve, hogy legalább a szakmai előremenetele sikerül. Jessica persze igazi angol romantikára vágyik, egy olyan Mr. Darcy típusú pasira, nagy parkos, kertes házzal és cuki akcentussal.

Felix lenne 2025 Mr Darcyja? (Fotó: Netlfix)

Nos, ebből az akcentus pipa, de minden más nagyon nem úgy történik, főleg amikor az első estéjén betér egy pubba, és megismeri a zenész Felixet, akivel ha nem is első, de egy tűzoltós kaland után második látásra egymásba szeretnek. A happy end látszólag teljesen evidens, de amíg Felix egy zárkózott szépfiú, aki sose beszél az érzéseiről, addig Jessica maga az őskáosz.