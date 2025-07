Szegény ember True Detective-je lett a Netlfix új sorozata

Egy hete debütált, és máris a Netflix toplistájának első helyét foglalta el a széria. A Vad természet nézeti magát, sokak szerint az új True Detective - A törvény nevében, de sajnos az HBO MAX legendás szériájának harmadik, talán legrosszabb évadához sem ér fel az Eric Bana főszereplésével készült miniszéria. Ez azonban nem jelenti azt, hogy ne lenne szórakoztató, csupán minden fordulatát eggyel korábban kitaláljuk, mintsem szeretnénk.

A Vad természet a Netlfix legújabb sikere Eric Bana főszereplésével (Fotó: Netflix)

A Vad természet szelíd krimit tartogat a Netflixen

Adott egy züllött, a Pedro Pascal-féle szexi daddy hasonmás verseny harmadik helyezettjének is beillő szövetségi ügynök/vadőr, aki vedel és mindig ugyanabban az ingben van, de nem baj, mert így is bárkiről leimádkozná a bugyit. Persze ha nem őzikék és medvék között élne a Yosemite Nemzeti Park kellős közepén. Amúgy sincs sok kedve semmihez sem, önpusztító, nehéz terhet cipel, ám hirtelen új lendület kap, amikor egy lány lezuhan egy szikláról. Balesetnek tűnik az eset, de Kyle Turner máris szimatot fog, ugyanis sok a gyanús körülmény és nyom a halott lány körül. Rögtön segítséget kap az általa lenézett vadőröktől, a saját múltja elől menekülő anya, Naya személyében, aki még nem tudja, mibe is vágta a fejszéjét a makacs ügynök mellett. Mindeközben a vezetőség bürokratái egyre jobban szorongatják Turnert, ex-feleségével továbbra is súlyos feldolgozatlan traumájuk van, és bizony újabb hulla tűnik fel a parkban, ami egy sokkal szövevényesebb ügyet rejt magába, mintsem sejtették volna.

Izzasztó nyomozás indul egy halott lány után (Fotó: Netflix)

Ha beírnánk a chatGPT-be az "írj egy szövevényes krimit, ami olyan mint a True Detective" akkor valami olyasmit dobna ki a mesterséges intelligencia rövid időn belül, mint a Vad természet. Van itt minden: izgalom, indián őslakosok, drog, elveszett gyermek, gyász és izgalom. Nincs is semmi baj a Vad természettel, ha nem láttunk még ilyen krimit, vagy perverz vágyat érzünk aziránt, hogy előre megmondjuk a kedvesünknek a sorozat fordulatait, akit ezzel minden bizonnyal kikészítünk. Konkrétan az elég nagy baj, ha egy hat részes sorozatban a második résztől teljesen egyértelmű, ki lehet az oka a bűnténynek, de még van négy és fél rész, mire felkiálthatunk: na ugye! Mi az, ami miatt ez a sorozat mégis első a Netflix kínálatában?