Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Halálos húsevő féreg fertőzött meg egy embert

Alien

Ez már biztos! Ugyanabban a világban játszódik az Alien és a Szárnyas fejvadász: Harrison Ford is csatlakozhat?

35 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Ami a filmek világát illeti, számos legenda kering az interneten. A nemrég debütált Alien-sorozat kapcsán ismét napvilágot látott egy elmélet, mely hosszú ideje foglalkoztatja a rajongókat.
Link másolása
Vágólapra másolva!
AlienRidley ScottHarrison FordsorozatSzárnyas fejvadász

A Disney-n debütált Alien: Föld miniszéria kapcsán ismét előkerültek az Alien-franchise rajongók legkülönfélébb összeesküvés-elméletei. Nem újkeletű az ötlet, a feketeöves Alien-szakértőket már egy ideje foglalkoztatja a kérdés, hogy van-e összefüggés az Alien-franchise és a Ridley Scott rendezésében készült Szárnyas fejvadász között.

Az Alien: A Föld sztárját Timothy Olyphant-ot Rutger Hauerhez hasonlítják a rajongók (Fotó: Doug Peters / Doug Peters)
Az Alien sorozat sztárját Timothy Olyphant-ot Rutger Hauerhez hasonlítják a rajongók (Fotó: Doug Peters / Doug Peters)

Alien és a Szárnyas fejvadász: nyílt titok vagy konteo?

Az Alien-filmek számos apró részlete alapján feltételezhető, hogy a Szárnyas fejvadász világa megegyezik a Sigourney Weaver főszereplésével készült horrorok univerzumával. A filmek évek óta folyamatos utalásokat tesznek erre, a szemfüles rajongók pedig az alábbi összefüggéseket találták a filmekben.

Az Alien és a Szárnyas fejvadász alkotói már nyíltan vállalták, hogy van igazság a konteók mögött (Fotó: 20TH CENTURY FOX / NORTHFOTO)
Az Alien és a Szárnyas fejvadász alkotói már nyíltan vállalták, hogy van igazság a konteók mögött (Fotó: 20TH CENTURY FOX / NORTHFOTO)
  • Megegyező nyitóképek

Az Alien: Föld nyitóképe, mely az örök életről és a vállalatokról oszt meg információkat a nézővel, kísértetiesen hasonlít a Harrison Ford nevével fémjelzett Szárnyas fejvadász nyitókreditjére, ami szintén arról mesél, hogyan jöttek létre a mesterséges lények és beavatja a nézőt a későbbi események előzménytörténetébe.

  • Tyrell Corporation

A Szárnyas fejvadászban már a nyitóképen is szóba kerül a Tyrell Corporation. A Tyrell az a vállalat, ami a humanoid robotok első verziójának előállításáért felelt. A robotokat rabszolgamunkára tervezték, erre pedig tökéletesen alkalmasak is voltak, azonban egyre több alkalommal lázadtak fel az emberek ellen, így gyártásukat leállították, a Tyrell pedig csődbe ment. A bolygó neve: Halálban Dallas profilján egy pillanatra fel is tűnik a képernyőn a Tyrell Corporation, ami újabb bizonyítékul szolgált a két filmes univerzum közötti összefüggésre. 

  • Szembetűnő hasonlóság

A rajongók azt is kiszúrák, hogy az új Alien: A Föld szériában Kirsh karaktere, akit Timothy Olyphant alakít, szinte megszólalásig hasonlít a Szárnyas fejvadász egyik replikánsára, Roy-ra. Roy karakterét Rutger Hauer játszotta a kultikussá vált Ridley Scott moziban, és ha egymás mellé tesszük a két szereplőt, akár testvérek is lehetnének, így van némi valóságalapja ennek az elméletnek is. 

Rutger Hauer karaktere csupán külsőleg, de visszaköszön az Alien-franchiseban (Fotó: Snap / Snap)
Rutger Hauer karaktere csupán külsőleg, de visszaköszön az Alien-franchiseban (Fotó: Snap / Snap)
  • A név kötelez

A hibridek állítólag nem szeretik, ha szintetikusként hivatkoznak rájuk, szinte sértő számukra a kifejezés. A rajongók itt is tudtak párhuzamot vonni, mégpedig az Alien 2-vel, amiben Bishop "mesterséges személyként" hivatkozott magára.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!