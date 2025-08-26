Ez már biztos! Ugyanabban a világban játszódik az Alien és a Szárnyas fejvadász: Harrison Ford is csatlakozhat?

A Disney-n debütált Alien: Föld miniszéria kapcsán ismét előkerültek az Alien-franchise rajongók legkülönfélébb összeesküvés-elméletei. Nem újkeletű az ötlet, a feketeöves Alien-szakértőket már egy ideje foglalkoztatja a kérdés, hogy van-e összefüggés az Alien-franchise és a Ridley Scott rendezésében készült Szárnyas fejvadász között.

Az Alien sorozat sztárját Timothy Olyphant-ot Rutger Hauerhez hasonlítják a rajongók (Fotó: Doug Peters / Doug Peters)

Alien és a Szárnyas fejvadász: nyílt titok vagy konteo?

Az Alien-filmek számos apró részlete alapján feltételezhető, hogy a Szárnyas fejvadász világa megegyezik a Sigourney Weaver főszereplésével készült horrorok univerzumával. A filmek évek óta folyamatos utalásokat tesznek erre, a szemfüles rajongók pedig az alábbi összefüggéseket találták a filmekben.

Az Alien és a Szárnyas fejvadász alkotói már nyíltan vállalták, hogy van igazság a konteók mögött (Fotó: 20TH CENTURY FOX / NORTHFOTO)

Megegyező nyitóképek

Az Alien: Föld nyitóképe, mely az örök életről és a vállalatokról oszt meg információkat a nézővel, kísértetiesen hasonlít a Harrison Ford nevével fémjelzett Szárnyas fejvadász nyitókreditjére, ami szintén arról mesél, hogyan jöttek létre a mesterséges lények és beavatja a nézőt a későbbi események előzménytörténetébe.

Tyrell Corporation

A Szárnyas fejvadászban már a nyitóképen is szóba kerül a Tyrell Corporation. A Tyrell az a vállalat, ami a humanoid robotok első verziójának előállításáért felelt. A robotokat rabszolgamunkára tervezték, erre pedig tökéletesen alkalmasak is voltak, azonban egyre több alkalommal lázadtak fel az emberek ellen, így gyártásukat leállították, a Tyrell pedig csődbe ment. A bolygó neve: Halálban Dallas profilján egy pillanatra fel is tűnik a képernyőn a Tyrell Corporation, ami újabb bizonyítékul szolgált a két filmes univerzum közötti összefüggésre.

Szembetűnő hasonlóság

A rajongók azt is kiszúrák, hogy az új Alien: A Föld szériában Kirsh karaktere, akit Timothy Olyphant alakít, szinte megszólalásig hasonlít a Szárnyas fejvadász egyik replikánsára, Roy-ra. Roy karakterét Rutger Hauer játszotta a kultikussá vált Ridley Scott moziban, és ha egymás mellé tesszük a két szereplőt, akár testvérek is lehetnének, így van némi valóságalapja ennek az elméletnek is.