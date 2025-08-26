Ez már biztos! Ugyanabban a világban játszódik az Alien és a Szárnyas fejvadász: Harrison Ford is csatlakozhat?

A Disney-n debütált Alien: Föld miniszéria kapcsán ismét előkerültek az Alien-franchise rajongók legkülönfélébb összeesküvés-elméletei. Nem újkeletű az ötlet, a feketeöves Alien-szakértőket már egy ideje foglalkoztatja a kérdés, hogy van-e összefüggés az Alien-franchise és a Ridley Scott rendezésében készült Szárnyas fejvadász között.
Az Alien-filmek számos apró részlete alapján feltételezhető, hogy a Szárnyas fejvadász világa megegyezik a Sigourney Weaver főszereplésével készült horrorok univerzumával. A filmek évek óta folyamatos utalásokat tesznek erre, a szemfüles rajongók pedig az alábbi összefüggéseket találták a filmekben.
Az Alien: Föld nyitóképe, mely az örök életről és a vállalatokról oszt meg információkat a nézővel, kísértetiesen hasonlít a Harrison Ford nevével fémjelzett Szárnyas fejvadász nyitókreditjére, ami szintén arról mesél, hogyan jöttek létre a mesterséges lények és beavatja a nézőt a későbbi események előzménytörténetébe.
A Szárnyas fejvadászban már a nyitóképen is szóba kerül a Tyrell Corporation. A Tyrell az a vállalat, ami a humanoid robotok első verziójának előállításáért felelt. A robotokat rabszolgamunkára tervezték, erre pedig tökéletesen alkalmasak is voltak, azonban egyre több alkalommal lázadtak fel az emberek ellen, így gyártásukat leállították, a Tyrell pedig csődbe ment. A bolygó neve: Halálban Dallas profilján egy pillanatra fel is tűnik a képernyőn a Tyrell Corporation, ami újabb bizonyítékul szolgált a két filmes univerzum közötti összefüggésre.
A rajongók azt is kiszúrák, hogy az új Alien: A Föld szériában Kirsh karaktere, akit Timothy Olyphant alakít, szinte megszólalásig hasonlít a Szárnyas fejvadász egyik replikánsára, Roy-ra. Roy karakterét Rutger Hauer játszotta a kultikussá vált Ridley Scott moziban, és ha egymás mellé tesszük a két szereplőt, akár testvérek is lehetnének, így van némi valóságalapja ennek az elméletnek is.
A hibridek állítólag nem szeretik, ha szintetikusként hivatkoznak rájuk, szinte sértő számukra a kifejezés. A rajongók itt is tudtak párhuzamot vonni, mégpedig az Alien 2-vel, amiben Bishop "mesterséges személyként" hivatkozott magára.