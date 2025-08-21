Több évtizedes titokra derült fény az Alien: Föld 3. részében

A múlt heti, dupla epizódos nyitányt követően tegnap már a harmadik résszel rukkolt elő a Disney+ legnépszerűbb sorozata, az Alien: Föld. A franchise-ba nem kevés frissességet lehelő Noah Hawley produkciója noha eddig nem mindenki tetszését nyerte el, a rajongók és a kritika zöme örömmel fogadta az xenomorfokat a Földre eresztő miniszériát. Ugyanis az új helyszín, illetve a számtalan ismeretlen arc és szörny bemutatása mellett a korábbi alkotások örökségét is gondos kézzel ápolja a műsor, emellett pedig az alkotók igyekeznek felvetni olyan kérdéseket, melyekre évek, sőt, évtizedek óta keresi a választ a méretes fanbázis.

A 3. epizóddal jelentkező Alien: Föld jelenleg éllovas a legnézettebb Disney+-filmek és sorozatok között Az amatőr vagy az Amanda Knox: Ártatlanul börtönben című műveket megelőzve (Fotó: FX)

A Disney+ fejtett meg egy régi talányt

Az 1979-es franchiseelindító műremek, a Sigourney Weaver-féle A nyolcadik utas: a Halál óta a későbbi felvonások szépen, fokozatosan építették tovább a sorozattal először bővülő Alien-mitológiát, annak minden apró elemével együtt, de természetesen még így bőven akadnak rejtélyek a lény körül. Ezek közül az egyik legfontosabb, mely már James Cameron 1986-os A bolygó neve: Halál címre keresztelt filmje óta foglalkoztatta a fanokat, hogy hogyan képesek egymással kommunikálni ezek az első blikkre nem túl értelmesnek tűnő teremtmények. Erre a kérdésre most, majd' 40 év után érkezett megfejtés, az Alien: Föld 3. részében, mikor a főhősnőnk, a Sydney Chandler által alakított Wendy nevű hibrid hallani kezdi a xenomorfok és az arctámadók közti, a mi fülünk számára süket frekvenciát. A lények tehát olyan módszerrel cserélnek információt egymás között, amit az állatvilágban a delfinek, a denevérek vagy egyes rovarfajok is használnak, ezért tudtak már több korábbi moziban is túljárni az ellenségeik eszén.

Ripley-éknek hasznára lett volna a '86-os felvonás cselekénye során az Alien: Föld 3. részében szerzett tudás (Fotó: KPA)

Nem fogytak el a kérdések az Alien: Föld kapcsán

Bár amellett, hogy a széria megválaszolta, miként folytatnak eszmecserét ezek a szörnyű teremtmények, a rajongók arra is választ kaptak végre, miért volt ennyire égetően fontos a legelső, ’79-ben megjelent fejezetben megkaparintania a legénységnek a lényt. Hiszen a Ridley Scott alkotásának cselekménye előtt két évvel játszódó, különös cameót felvonultató Alien: Föld sorozatban eszmélnek rá bolygónk lakói, mekkora biológiai fegyverarzenálra bukkantak, így nem csoda, hogy a fél galaxist tűvé tették a cégek a két állkapcsú rettenet megtalálásáért. Azonban néhány kérdésre még továbbra is várják a választ a rajongók: Például, hogyan kapcsolódnak majd a Prometheus által elindított előzményfilmek a sorozatban látottakhoz, illetve mit fog kezdeni a Disney+ miniszériája azzal a fél tucat új, rémálomba illő kreálmánnyal, amik eddig nem látott kapukat nyithatnak ki a franchise számára.