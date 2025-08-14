Elmebeteg vérfürdővel robbant be az új Alien-sorozat: mindenki megőrül érte – mutatjuk, milyen lett

Közel 50 éve már annak, hogy a horrortörténelem egyik legvérfagyasztóbb réme bemutatkozhatott a vásznon Ridley Scott, A nyolcadik utas: a Halál című alkotásában. Az Alien-filmek örökségét James Cameron 1986-ban tovább gazdagította A bolygó neve: Halállal, ám a franchise onnantól hullámvölgyekkel teli lejtmenetbe kezdett. A szériába többen is próbáltak új életet lehelni, legutóbb Fede Álvarez a tavaly megjelent Romulusszal, de egyszer sem tudott régi fényében tündökölni a filmsorozat. A rajongók látva, hogy Dan Trachtenberg milyen csodát művelt a Predator-mozikkal, a remény nem halt meg még bennük, a Fargo és a Légió című sorozatok alkotóját, Noah Hawley-t pedig úgy várták, mint a messiást, hátha ő tud majd új életet lehelni a Halálba. Hawley régóta várt műsora, az Alien: Föld tegnap meg is érkezett a Disney+ felületére, és mind a fanok, mind a kritika teljesen eldobta tőle az agyát, de az az ember érzése, hogy mintha nem is ugyanazt az adást néztük volna.

Az Alien: Föld nyitánya érthetetlen módon teljesen lenyűgözött szinte mindenkit (Fotó: FX)

Alien: Földre szállt pokol

Az Alien: Föld elhozta azt, amit idáig egyetlen korábbi alkotás sem mert meglépni (amennyiben nem vesszük számításba a kétes megítélésű Alien vs Predator-filmeket), azaz elhozta a Halált a bolygónkra. A történet ugyanis egy űrhajóról szól, mely egy 65 éves küldetés után tér vissza a Földre, de nem úgy, ahogy azt a legénység szerette volna, mert a gépen elszabadul a pokol. A minden képzeletet felülmúló borzalmakat rejtő hajó arra a Földre csapódik be, amely fölött egy maréknyi cég osztotta szét egymás között a hatalmat, és külön-külön utat járva a halhatatlanság titkát keresik. Az androidok után megismerhetjük az ember-szintetikus hibrideket, és az már az első két epizódból tisztán látszik, az Alien: Föld mer újat mondani. És érdekes módon ez a pozitívuma, de egyben a legszembetűnőbb hibája is.

A Disney+-filmek és sorozatok között jelenleg egyértelműen az Alien: Föld számít a legnépszerűbbnek (Fotó: Alien: Earth / Official Trailer / FX)

Minek nevezzelek?

A széria ugyanis a Magyarországon forgatott Alien: Romulushoz hasonlóan egyszerre akar hasonlítani a régi, közkedvelt darabokra, miközben valami merőben mást is szeretne mutatni. Egy-két vérfagyasztó beállítást és díszletet leszámítva sem előbbi, sem utóbbi célkitűzése nem jön össze neki igazán, és az eddig látottak alapján két szék közé esik a projekt. Ennél nagyobb probléma, hogy műfaját tekintve sem tudja eldönteni a sorozat, hova is szeretne tartozni. Van itt Netflixet megszégyenítő, családi limonádédrámázás, gyomorforgató horrorszekvenciák, valamint a Szárnyas fejvadászra emlékeztető, ám annál lényegesebb felszínesebb elmélkedések a mesterséges intelligenciáról, valamint az emberiség jövőjéről.