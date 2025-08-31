Híres szülők gyerekei, akik túlszárnyalták az ősöket – ritkán, de sikerül

Könnyebb egy nepo babynek a híres szülei árnyakéban? A kérdés örök, de akadnak olyanok, akik akár kaptak kezdőlökést, akár nem a híres szüleiktől, Hollywood királyai és királynői lettek, mint Angelina Jolie vagy Ben Stiller.

Angelina Jolie mellett Jamie Lee Curtis az egyik leghíresebb nepo baby. Itt az édesanyjával Jane Leigh-vel (Fotó: Michael Jacobs / Zuma)

Angelina Jolie lekörözte az apját: 5+1 hollywoodi nepo baby

Jamie Lee Curtis

A Már megint nem férek a bőrödbe 67 éves sztárja 47 évvel ezelőtt robbant be Hollywoodba a Halloween című filmmel. A hetvenes-nyolcvanas évek sikolykirálynője még hangosabb karriert tudhat magának, mint édesanyja, Janet Leigh, akit az egész világ egy zuhanyzóban ismert meg Alfred Hitchcock legendás Psycho című filmjében. Curtis részben magyar származású, ugyanis édesapja a néhai Tony Curtis is az ötvenes-hatvanas évek sztárja volt, majd a hetvenes években a tévében volt sikeres Roger Moore mellett a Minden lében két kanál című sorozatban.

Tony Curtissel rapszodikusabb volt a viszonya a színésznőnek (Fotó: J.D. Beatty / Zuma)

A szüleihez hasonlóan Jamie Lee karrierje is megfeneklett a negyvenes évei közepén, ám a díva 60 évesen comebackelt, sőt, túl is szárnyalta korábbi sikereit: rebootolta a Halloweent, Oscart nyert a Minden, mindenhol, mindenkor című filmért, és jelenleg Nicole Kidmannel készít sorozatot főszereplőként és producerként.