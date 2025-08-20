Esti program az augusztus 20-i tűzijáték utánra: 7 alulértékelt magyar film a Netflixen

Hála a hamarosan folytatást kapó Hogyan tudnék élni nélküled?-nek, a magyar filmekre rég nem látott figyelem hárul. Azonban még így is akadnak bőven olyan honi alkotások, melyekről még mindig nem beszélünk eleget, pedig olyannyira nem elérhetetlenek, hogy még a legnépszerűbb streamingszolgáltatón, a Netflixen is megtekinthetők. Ebben a cikkünkben a legalulértékeltebb magyar filmeket szedtük csokorba, melyek közül bármelyiket szívesen ajánljuk kellemes családi időtöltés gyanánt augusztus 20-ára.

Mai listánkon olyan magyar alkotásokról lesz szó, amiknek helye lenne a legnézettebb Netflix-filmek listáján (Fotó: YouTube)

Alulértékelt magyar filmek augusztus 20-ra:

Külön falka

Mindig érdekes, mikor egy amatőrt bedobnak a mély vízbe, és kíváncsian várjuk, felszínen marad-e vagy elsüllyed. Míg például az Álom.net esetében utóbbira láthattunk példát, addig a Külön falka főhőse, Dietz Gusztáv nem hogy fennmaradt, de rögtön élsportolót megszégyenítő úszásba kezdett. Persze a vízi sportot itt csak képletesen értjük, hiszen Kis Hajni filmje egy börtönviselt édesapa és szeleburdi kislánya szívfacsaróan drámai és igen tanulságos történetét meséli el, ami sokkal több meglepetést tartogat, mint azt gondolnánk.

Dietz Gusztávot sportolóból lett médiaszemélyiségként ismeri a többség, pedig kiváló színész is (Fotó: YouTube)

Mesterjátszma

A magyar történelem egyik legfontosabb eseményéről, az 1956-os forradalomról már több mozi is készült, melyek közül az egyik legfrissebb alkotás Tóth Barnabás pszichothrillere. A Hogyan tudnék élni nélküled? Varga-Járó Sárájával és A besúgó Váradi Gergelyével a főszerepben bemutatott film egy vonatnyi disszidáló magyarról szól, ám a sztoriban van egy akkora csavar, amit hazai alkotásokban maximum szökőévente látni.

A Mesterjátszma filmvégi csavarja nagyobbat szól, mint az augusztus 20-i tűzijáték (Fotó: YouTube)

Isteni műszak

A magyar filmgyártás nem bővelkedik túlzottan a fekete komédiákban, de ezt a nagy űrt Bodzsár Márk már több művével igyekezett kitölteni. 2013-as alkotása, az Isteni műszak például üde színfoltja nemcsak a zsánernek, hanem az egész hazai moziiparnak. A humorral kiválóan vegyített, sötét hangulatú tragikomédia három mentőssel a főszerepben repít minket vissza a 90-es évekbe, ahol a korszak minden bűnét és báját egyszerre tapasztalhatjuk meg, hamisítatlanul magyar karakterekkel körítve.