Esti program az augusztus 20-i tűzijáték utánra: 7 alulértékelt magyar film a Netflixen

Hála a hamarosan folytatást kapó Hogyan tudnék élni nélküled?-nek, a magyar filmekre rég nem látott figyelem hárul. Azonban még így is akadnak bőven olyan honi alkotások, melyekről még mindig nem beszélünk eleget, pedig olyannyira nem elérhetetlenek, hogy még a legnépszerűbb streamingszolgáltatón, a Netflixen is megtekinthetők. Ebben a cikkünkben a legalulértékeltebb magyar filmeket szedtük csokorba, melyek közül bármelyiket szívesen ajánljuk kellemes családi időtöltés gyanánt augusztus 20-ára.
Mindig érdekes, mikor egy amatőrt bedobnak a mély vízbe, és kíváncsian várjuk, felszínen marad-e vagy elsüllyed. Míg például az Álom.net esetében utóbbira láthattunk példát, addig a Külön falka főhőse, Dietz Gusztáv nem hogy fennmaradt, de rögtön élsportolót megszégyenítő úszásba kezdett. Persze a vízi sportot itt csak képletesen értjük, hiszen Kis Hajni filmje egy börtönviselt édesapa és szeleburdi kislánya szívfacsaróan drámai és igen tanulságos történetét meséli el, ami sokkal több meglepetést tartogat, mint azt gondolnánk.
A magyar történelem egyik legfontosabb eseményéről, az 1956-os forradalomról már több mozi is készült, melyek közül az egyik legfrissebb alkotás Tóth Barnabás pszichothrillere. A Hogyan tudnék élni nélküled? Varga-Járó Sárájával és A besúgó Váradi Gergelyével a főszerepben bemutatott film egy vonatnyi disszidáló magyarról szól, ám a sztoriban van egy akkora csavar, amit hazai alkotásokban maximum szökőévente látni.
A magyar filmgyártás nem bővelkedik túlzottan a fekete komédiákban, de ezt a nagy űrt Bodzsár Márk már több művével igyekezett kitölteni. 2013-as alkotása, az Isteni műszak például üde színfoltja nemcsak a zsánernek, hanem az egész hazai moziiparnak. A humorral kiválóan vegyített, sötét hangulatú tragikomédia három mentőssel a főszerepben repít minket vissza a 90-es évekbe, ahol a korszak minden bűnét és báját egyszerre tapasztalhatjuk meg, hamisítatlanul magyar karakterekkel körítve.
Az érettségi sokak életében az egyik legnagyobb megmérettetésnek számít, de mit csinálnánk akkor, ha előre tudnánk eme fontos nap minden percét? A Zanox főhőse, Misi, amellett, hogy jó jegyet szerezzen a vizsgán, a szerencsétlen szerelmi élete megváltoztatására is felhasználja váratlanul hatalmába kerülő szuper képességét: akárhányszor meg tudja ismételni az adott napot.
Az élet sokszor kiszámíthatatlan és a váratlan szövetségek megkötésére képes. Ezt bizonyítja a Szacsvay László és Kizlinger Lilla főszereplésével 2023-ban mozikba kerülő Valami madarak, mely egy idősotthon lakója, illetve egy ott dolgozó fiatal lány kalandokkal és tanulságokkal teli barátságának szívmelengetőn aranyos sztoriját regéli el. A forgatáson egyébként a közelmúltban pokoli időszakot átélő 77 éves színész ifjú kollégája egyébként nemcsak a vásznon barátkoztak össze, Szacsvay tiszteletbeli unokájának fogadta a fiatal színésznőt, akivel mai napig tartják a kapcsolatot.
Néha egy szerettünk elvesztése kell ahhoz, hogy egy másik családtagunkkal közelebb kerüljünk egymáshoz. Ezt dolgozza fel a Szabó Kimmel Tamás és Bezerédi Zoltán drámai vígjátéka. Breier Ádám mozija a gyász sajátos feldolgozása mellett egy apa és fia viharokkal tarkított béküléséről szól, miközben teret hagy a nézőnek, hogy a film közben egy kicsit a saját lelkében is körül tudjon nézni.
A fekete komédiákkal ellentétben a romantikus vígjátékokkal már nem vagyunk híján hazai fronton, azonban a COVID-járvány miatt a 2020-as Habra kevesebb reflektorfény hárult, mint azt megérdemelte volna. A Csehországban és Szlovákiában a legnagyobb sztárok között emlegetett, de idehaza kevésbé ismert Kerekes Vica kelekótya komédiája kiválóan kotyvasztja össze a színes látványvilágot, a habkönnyű humort és szívszorító szerelmi motívumokat.